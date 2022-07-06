Перенос рок-фестиваля «Ветер Сибири» в Бийске связан с нестабильной эпидситуацией

Рок-фестиваль «Ветер Сибири», который должен был состояться 12-14 августа в Бийске, власти Алтайского края рекомендовали перенести на 2023 год в связи с нестабильной эпидситуацией. Об этом сообщается в письме регионального правительства, которое получили организаторы мероприятия.

В документе отмечается, что период с августа по сентябрь ежегодно характеризуется подъёмом инфекций вирусной этиологии. Кроме того, мероприятие должны были посетить 30-40 тысяч человек, в том числе иностранцы.

«Предлагаем вам рассмотреть возможность переноса указанного мероприятия на 2023 год. Выражаем надежду, что в 2023 году фестиваль пройдёт на высоком организационном уровне и станет одним из ярких событий культурной жизни Сибири», — сказано в письме.

Фото: «Ветер Сибири»

О переносе фестиваля «Ветер Сибири» на 2023 год организаторы объявили 5 июля. Все ранее приобретённые билеты не нужно будет никуда сдавать: они будут действительны.