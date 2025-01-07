Курорт "Манжерок" на Алтае побил рекорд посещаемости в новогодние праздники

За несколько дней курорт посетили 73 тысячи человек

07 января 2025, 17:35, ИА Амител

Человек катается на сноуборде / Фото: amic.ru

Всесезонный курорт "Манжерок" побил рекорд посещаемости. В новогодние праздники на нем побывали 73 тысячи гостей, 48 тысяч из которых предпочитают активный отдых на склонах, пишет Lenta.

"Таким образом, всего за десять неполных дней это практически четверть от результата всего прошлогоднего зимнего сезона. Для примера: в прошлом году за весь зимний сезон, который длится с ноября по апрель, было 210 тысяч уникальных подъемов", – рассказали в пресс-службе курорта.

Отмечается, что на курорте работают пять канатных дорог, две из которых открылись в конце декабря. При этом читатели amic.ru в социальных сетях жалуются на огромные очереди на подъемниках.

Делитесь в комментариях своими впечатлениями о посещении "Манжерока".