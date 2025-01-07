Курорт "Манжерок" на Алтае побил рекорд посещаемости в новогодние праздники
За несколько дней курорт посетили 73 тысячи человек
07 января 2025, 17:35, ИА Амител
Всесезонный курорт "Манжерок" побил рекорд посещаемости. В новогодние праздники на нем побывали 73 тысячи гостей, 48 тысяч из которых предпочитают активный отдых на склонах, пишет Lenta.
"Таким образом, всего за десять неполных дней это практически четверть от результата всего прошлогоднего зимнего сезона. Для примера: в прошлом году за весь зимний сезон, который длится с ноября по апрель, было 210 тысяч уникальных подъемов", – рассказали в пресс-службе курорта.
Отмечается, что на курорте работают пять канатных дорог, две из которых открылись в конце декабря. При этом читатели amic.ru в социальных сетях жалуются на огромные очереди на подъемниках.
Делитесь в комментариях своими впечатлениями о посещении "Манжерока".
20:16:29 07-01-2025
Делюсь комментариями. Посетил летом прошлого года после примерно четырёхлетнего перерыва. Ужаснулся. "Они" убили его. Нет теперь МанжеркА...того, в который мы ездили...а, весь этот постановочный антураж можно было в любой точке Горного состряпать, не обязательно было уродовать Манжерок
21:23:16 07-01-2025
Пятый колонист (20:16:29 07-01-2025) Делюсь комментариями. Посетил летом прошлого года после прим... Телецкое рядом.
21:26:52 07-01-2025
Пятый колонист (20:16:29 07-01-2025) Делюсь комментариями. Посетил летом прошлого года после прим... на чем катался, лыжи али скейтборд, болезный. в августе самое оно.
03:44:38 08-01-2025
Гость (21:26:52 07-01-2025) на чем катался, лыжи али скейтборд, болезный. в августе само... лыжи это в Тягун, трасса кайф
23:34:27 08-01-2025
Гость (03:44:38 08-01-2025) лыжи это в Тягун, трасса кайф... Пока до этого тягуна доберешься никаким лыжам рад не будешь
16:17:06 09-01-2025
Гость (23:34:27 08-01-2025) Пока до этого тягуна доберешься никаким лыжам рад не будешь... у нас Тэнк, очень комфортно ехать
00:05:04 08-01-2025
Пятый колонист (20:16:29 07-01-2025) Делюсь комментариями. Посетил летом прошлого года после прим... Чушь полная. Курорт классный, но вот скорее всего не под ваш бюджет
08:01:38 08-01-2025
Пятый колонист (20:16:29 07-01-2025) Делюсь комментариями. Посетил летом прошлого года после прим... аргументов, мы, конечно же, не прочитали. Только наполняемость курорта сама за себя говорит.
20:16:29 07-01-2025
Почем опиум для народа?
03:43:43 08-01-2025
Буревестник (20:16:29 07-01-2025) Почем опиум для народа? ... проживание в сутки 75 000 руб, прокатиться на санях 1500 руб, 1 билет в кабину фуникулера 2500 руб. Мы с друзьями и детьми заехали 30 го, выехали сегодня в 11, уже дома , класс покатались!! НГ украшения, вечеринка шикарно все!!
06:55:52 08-01-2025
Буревестник (20:16:29 07-01-2025) Почем опиум для народа? ... парковка 500 вместо обычных 100, даже открыли коттеджи ВИП на склоне от 300 тыс сутки, поскольку нет мест в подкове
15:14:35 08-01-2025
бгг (06:55:52 08-01-2025) парковка 500 вместо обычных 100, даже открыли коттеджи ВИП ... там есть бесплатная еще, правее ближе к "пляжу"!
21:05:29 07-01-2025
Да Манжерок уже не тот
21:50:50 07-01-2025
Пятый колонист (20:16:29 07-01-2025) Делюсь комментариями. Посетил летом прошлого года после прим... А ещё раньше все жили в пещерах и носили шкуры животных
21:51:25 07-01-2025
Каиал там 5-го января. Народу куча. Особенно после обеда. На кабинке очереди, на креселке терпимо. Погода была идеальная. Черных трасс нет... Часть правых трасс не готова. Креселка только центральная с подогревом. Левая без подогрева и очень медленная. Трассы разные, но интересные по своему) в целом доволен
22:10:43 07-01-2025
Буревестник (20:16:29 07-01-2025) Почем опиум для народа? ... 3300 ски-пасс за день на взрослого
01:48:48 08-01-2025
Ездил катать в декабре 2024.
Прекрасный комплекс. Трассы подготовлены. Немного система лагала с камерами хранения. В остальном всё на уровне. Цены приемлемые. Вечернее катание-пушка! Народу умеренно. Чувствовал себя как в Альпах-одни лыжники😊
Однозначная Алтайская конкуренция Гешу!(не про развлечения)
08:38:27 08-01-2025
За исключением двух поехавших головой (бурин вестник и пятый калонист) все остальные комментарии нормальные, по делу. Были в декабре, все понравилось. Отдельно отмечу спа в основном отеле и ресторан - пушка.
14:07:03 08-01-2025
Гость (08:38:27 08-01-2025) За исключением двух поехавших головой (бурин вестник и пятый... дед-Петросян? и шутки твои петросяньи, старушачьи, считываются на раз-два
14:57:48 08-01-2025
Гость (14:07:03 08-01-2025) дед-Петросян? и шутки твои петросяньи, старушачьи, считывают... А что вдруг такая эмоциональная реакция? Что именно задело? Вы - калонист? Ну полноте, сейчас всякое лечат, не расстраивайтесь.
10:44:41 08-01-2025
Курорт классный. Не пойму одно. Почему нет 4-5 часовых скипасов по которым можно начинать кататься в удобное для человека время. Кто-то с 8:00 утра захотел кататься, кто-то с 10 кто-то с 12:00.... Нет же придумали тариф что с 13:00 дешевле и к этому времени народ идёт, и получается громадная пробка на подъёмник.
13:56:16 08-01-2025
Константин (10:44:41 08-01-2025) Курорт классный. Не пойму одно. Почему нет 4-5 часовых скипа... Не пойму одно ,надо наоборот с 13 ‘’ поднять цены и очереди не будет ,денег у этих ,,фехтовальщиков,, как у дурака махорки ,вперёд Манжерок …
11:42:11 08-01-2025
А рекорд по ценам тоже?
15:17:36 08-01-2025
Володимер (11:42:11 08-01-2025) А рекорд по ценам тоже?... нет, цены приемлемые для тех, кто живет на этом уровне. в подкове мест нет уже с ноября!!! ну тое бронировать нужно месяцев за 8 до поездки
12:46:55 08-01-2025
Ради трассового катания стоит ехать однозначно! Мы были 30 и 31 декабря, народу немного, думали, будет хуже. Погода была хорошая, трассы подготовлены отлично! Вечернее катание- просто песня! Катанули от души. Ценник на скипассы умеренный, кому дорого в отеле, есть варианты размещения в других местах. Термосок и протеиновые батончики в рюкзак- и на склон за эндорфинами!
15:59:58 08-01-2025
Гость (08:01:38 08-01-2025) аргументов, мы, конечно же, не прочитали. Только наполняемос... Наполняемость от рекламы прилетела. Греф решил себе сделать гнк. Бабурики вложил и грохнул рекламу в массы. При этом задавил и запугал всех местных
19:24:06 08-01-2025
Андрей (15:59:58 08-01-2025) Наполняемость от рекламы прилетела. Греф решил себе сделать ... Сказать, что ты дурак - это комплимент тебе сделать. Кто там кого запугивал? Или запугиванием называется терка Грефа с быдло-таксистами в тапках на босу ногу и майках в сетку в аэропорту Горного?
19:24:29 08-01-2025
Андрей (15:59:58 08-01-2025) Наполняемость от рекламы прилетела. Греф решил себе сделать ... Андрей, аргументы-то будут? Ты снимал номер в подкове - прям стремно? Или это просто домыслы, что стало только хуже?
00:08:20 09-01-2025
Андрей (15:59:58 08-01-2025) Наполняемость от рекламы прилетела. Греф решил себе сделать ... так там всегда многолюдно! были в этом году и летом и осенью и вот на нг, всегда много народа, реклама и не требуется. вы прям от знания фамилии пыжитесь или откуда зреет этот бред в голове?
12:14:13 09-01-2025
Андрей (15:59:58 08-01-2025) Наполняемость от рекламы прилетела. Греф решил себе сделать ... есть же пример подобного, Роза Хутор называется. Курорту всего 21 год и что за это время он из обычной деревушки стал представлять?
11:38:02 09-01-2025
Прошлой зимой тремя семьями выехали отдохнуть на Манжерок- отель только сдали,очхотелось опробовать))ну,и,наверное,это наша первая и последняя поездка на этот курорт- в ресторанах с претензией,подача ,сервировка- но - невкусно. Шведский стол об'ективно более приемлем и разнообразен- но муравейник людей,столики ждать приходилось.Номер удивил недоделками- плитка в душевой на полу гуляет,провода под потолком торчат- но сантехника как будто с претензией)) уровень цен среднеевропейский ,а сервис и обслуживание желает лучшего- нет ощущения,что тебя ждали и тебе рады)) объективности ради - места ожидания на первом этаже довольно милые,ребятня порезвилась и повалялась на белых мишках.Очень красивый каток и ледовый городок.Еще шок был от того,как на наших глазах в феврале высаживали в мерзлый грунт привезённые деревья с огромным ледяным комом корней))- одним словом,денег немерено,конечно,вгрохано- насколько разумно и оправданно-большой вопрос.Нам не очень понравилось,повторять не планируем. Но,может быть,со временем что-то разовьется,усовершенствуется- пока осталось ощущение каких-то пошлых понтов и показушной демонстрации "бобла"- сорри за
вульгаризм,но ощущение такое-даже не о душевности и сакральности речь - Алтай все-таки как будто- а просто уровень культуры вот очень не очень...
11:59:53 09-01-2025
Об'ективно (11:38:02 09-01-2025) Прошлой зимой тремя семьями выехали отдохнуть на Манжерок- о... будем честными, это не Об'ективно, а достаточно суб'ективно, особенно по поводу ресторана. Не поедите, ну и думаю они по вам вряд ли тоже будут скучать с их наполняемостью. Недочеты со временем всё сгладятся, молва пойдет, наплыв гостей будет только расти. Об'ективно как раз, что это курорт пользуется спросом, создает рабочие места, и к курорту подтягивается и окружающая инфраструктура.
16:21:59 09-01-2025
в перспективе это будет типа Куршавель местный, так что пока можете скатайте.
мы вот были наНГ 5дней, жили в частном домике и туда ездили кататься, 2 взрослых 2 ребенка 90 000 за услуги на Манжероке. ну отдельно питание проживание и бензин
18:05:15 09-01-2025
Вообще то деревья специально высаживают таким способом-зимой, чтобы сохранить корневище и грунт в котором росли. Развитие инфраструктуры только начинается и запланированы грандиозные строения для полноценного отдыха. Одна умора читать такие комментарии о курорте такого уровня)))
22:06:06 11-01-2025
года через два всё устаканится, отстроится, уляжется и Манжерок будет самым лучшим курортом в России. Горный Алтай намного круче Краснодарского и Ставропольского края