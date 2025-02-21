Россия пристально рассмотрит возвращение зарубежных компаний, заявили в правительстве
Вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что каждая компания будет рассматриваться индивидуально
21 февраля 2025, 20:45, ИА Амител
Россия тщательно рассмотрит возвращение иностранных компаний, покинувших рынок в 2022 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, каждый случай будет рассматриваться индивидуально, а с теми, чье присутствие выгодно стране, могут быть найдены компромиссные решения.
"Мы будем рассматривать возвращение тех, кто убежал, также пристально, как они это сделали в 2022 году. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности, и с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решения", – сказал Мантуров.
Он также напомнил, что в ряде сделок по продаже российских активов иностранными владельцами предусматривались опционы на обратный выкуп. Однако, по его словам, пока эти вопросы даже не поднимались.
"Эти условия никто на сегодняшний день, даже предварительно, не обсуждал по возврату. Поэтому где-то это год, где-то это два, где-то это пять лет. Это в зависимости от тех условий, которые закладывались в соглашении", – отметил Мантуров.
Источники в региональных правительствах также сообщали, что иностранные бренды смогут вернуться в Россию только с нуля и без прежних льгот.
21:55:58 21-02-2025
Давайте уже ЮтьЮб возвращайте
Все ваши секретики трудящиесяи в телеге могут увидеть . А телега вам не по зубам.
22:53:45 21-02-2025
В принципе наверное как у нас.
Кто больше занесет, тот и вернётся...
А теорию философы подведут как надо...!
23:41:36 21-02-2025
Трамп то знает о таком заявлении ?
02:09:12 22-02-2025
Поскольку никто и не думает ломиться гурьбой с "челобитными" о готовности согбенно вернуться, приходится лепить горбатого: далеко, мол, не каждый "удостоится чести быть прощённым" за то, что дал в своё время дёру...