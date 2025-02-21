Россия пристально рассмотрит возвращение зарубежных компаний, заявили в правительстве

Вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что каждая компания будет рассматриваться индивидуально

21 февраля 2025, 20:45, ИА Амител

Вывеска Open / Фото: unsplash.com

Россия тщательно рассмотрит возвращение иностранных компаний, покинувших рынок в 2022 году, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, каждый случай будет рассматриваться индивидуально, а с теми, чье присутствие выгодно стране, могут быть найдены компромиссные решения.

"Мы будем рассматривать возвращение тех, кто убежал, также пристально, как они это сделали в 2022 году. Мы будем рассматривать каждый случай в отдельности, и с тем, с кем нам выгодно сотрудничество, мы будем находить решения", – сказал Мантуров.

Он также напомнил, что в ряде сделок по продаже российских активов иностранными владельцами предусматривались опционы на обратный выкуп. Однако, по его словам, пока эти вопросы даже не поднимались.

"Эти условия никто на сегодняшний день, даже предварительно, не обсуждал по возврату. Поэтому где-то это год, где-то это два, где-то это пять лет. Это в зависимости от тех условий, которые закладывались в соглашении", – отметил Мантуров.

Источники в региональных правительствах также сообщали, что иностранные бренды смогут вернуться в Россию только с нуля и без прежних льгот.