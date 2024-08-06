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Лимит переводов на свои счета вырос до 30 млн рублей

На некоторое операции правило не распространяется

06 августа 2024, 09:33, ИА Амител

Банковские карты / Фото: pxhere.com/ru/photo/545991
Банковские карты / Фото: pxhere.com/ru/photo/545991

С 1 мая 2024 года появилась возможность бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в рамках одной операции. Это можно сделать через мобильные приложения или личный кабинет на сайте банка.

Раньше за одну операцию можно было перевести не более 1 миллиона рублей. Но если нужно было перевести большую сумму, это можно было сделать бесплатно, выполнив несколько операций.

Важно отметить, что это правило не распространяется на переводы, которые клиенты совершают в отделениях банка. Это связано с тем, что для банков такие операции более затратны. Также исключение составляют переводы по номеру карты, потому что в этом случае невозможно точно определить получателя средств.

деньги

Комментарии 8

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Мусик

09:39:10 06-08-2024

крайне нужный функционал.
обязательно буду использовать.
в перспективе надо до соточки хотя бы.

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Гость

10:12:23 06-08-2024

Мусик (09:39:10 06-08-2024) крайне нужный функционал.обязательно буду использовать.

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Гость

09:46:45 06-08-2024

Ура.. наконец то! как долго я этого ждала!

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Мусик

10:04:00 06-08-2024

Гость (09:46:45 06-08-2024) Ура.. наконец то! как долго я этого ждала!... протестируем на лимит?

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Гость

09:54:16 06-08-2024

Вот спасибо! Очень актуально для барнаульцев со среднемесячной з/п 54 т.р.

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Элен без ребят

10:40:42 06-08-2024

Гость (09:54:16 06-08-2024) Вот спасибо! Очень актуально для барнаульцев со среднемесячн... среднемесячной з/п 54 т.р., а реальной тыщ 30

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Гость

13:32:01 06-08-2024

Теперь остается найти 30 млн в месяц

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Мусик

14:36:06 06-08-2024

Гость (13:32:01 06-08-2024) Теперь остается найти 30 млн в месяц... как найдете - мне переведите, а я вам верну. наверное.

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