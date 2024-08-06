Лимит переводов на свои счета вырос до 30 млн рублей

На некоторое операции правило не распространяется

06 августа 2024, 09:33, ИА Амител

Банковские карты / Фото: pxhere.com/ru/photo/545991

С 1 мая 2024 года появилась возможность бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в рамках одной операции. Это можно сделать через мобильные приложения или личный кабинет на сайте банка.

Раньше за одну операцию можно было перевести не более 1 миллиона рублей. Но если нужно было перевести большую сумму, это можно было сделать бесплатно, выполнив несколько операций.

Важно отметить, что это правило не распространяется на переводы, которые клиенты совершают в отделениях банка. Это связано с тем, что для банков такие операции более затратны. Также исключение составляют переводы по номеру карты, потому что в этом случае невозможно точно определить получателя средств.