Лимит переводов на свои счета вырос до 30 млн рублей
На некоторое операции правило не распространяется
06 августа 2024, 09:33, ИА Амител
С 1 мая 2024 года появилась возможность бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в рамках одной операции. Это можно сделать через мобильные приложения или личный кабинет на сайте банка.
Раньше за одну операцию можно было перевести не более 1 миллиона рублей. Но если нужно было перевести большую сумму, это можно было сделать бесплатно, выполнив несколько операций.
Важно отметить, что это правило не распространяется на переводы, которые клиенты совершают в отделениях банка. Это связано с тем, что для банков такие операции более затратны. Также исключение составляют переводы по номеру карты, потому что в этом случае невозможно точно определить получателя средств.
09:39:10 06-08-2024
крайне нужный функционал.
обязательно буду использовать.
в перспективе надо до соточки хотя бы.
10:12:23 06-08-2024
Мусик (09:39:10 06-08-2024) крайне нужный функционал.обязательно буду использовать.
09:46:45 06-08-2024
Ура.. наконец то! как долго я этого ждала!
10:04:00 06-08-2024
Гость (09:46:45 06-08-2024) Ура.. наконец то! как долго я этого ждала!... протестируем на лимит?
09:54:16 06-08-2024
Вот спасибо! Очень актуально для барнаульцев со среднемесячной з/п 54 т.р.
10:40:42 06-08-2024
Гость (09:54:16 06-08-2024) Вот спасибо! Очень актуально для барнаульцев со среднемесячн... среднемесячной з/п 54 т.р., а реальной тыщ 30
13:32:01 06-08-2024
Теперь остается найти 30 млн в месяц
14:36:06 06-08-2024
Гость (13:32:01 06-08-2024) Теперь остается найти 30 млн в месяц... как найдете - мне переведите, а я вам верну. наверное.