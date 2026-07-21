Локация важнее планировки. Какие частные дома выбирают жители Алтайского края

До 90% частных домов в регионе покупают по семейной ипотеке, поэтому возможное изменение ее условий может заметно сократить спрос

21 июля 2026, 09:15, ИА Амител

Коттеджный поселок / Фото: создано в ChatGPT

В Алтайском крае застройщики оценивают, как возможные изменения семейной ипотеки повлияют на рынок индивидуального жилищного строительства. Минфин сохранил прежние условия программы до 1 октября. Пока власти обсуждают размер ставки, максимальную сумму кредита и возможную зависимость условий от количества детей в семье. Для рынка ИЖС семейная ипотека остается главным источником продаж. По оценкам опрошенных Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул застройщиков, с ее помощью покупают от 80 до 90% новых частных домов. Поэтому любое ужесточение программы может привести к снижению числа клиентов. При этом участники рынка не заметили массового ажиотажа перед предполагаемым изменением условий. Покупатели стали внимательнее выбирать дома, а спрос все сильнее зависит от качества строительства, расположения участка и инфраструктуры поселка.

Качественные дома становятся дефицитом

Председатель Союза малоэтажного строительства Алтайского края, директор компании "АлтЭкоАрт" Александр Верясов рассказал, что ожидание изменений уже повлияло на рынок. По его словам, большую часть качественных готовых домов раскупили, поэтому такие объекты постепенно дорожают.

«К первому числу более-менее нормальные дома уже продали. Стоимость недвижимости поднялась, потому что качественные дома стали дефицитом. До 1 октября сохранится стимул к покупке, поэтому к этой дате ситуация может повториться, а цены — еще немного вырасти», — отметил он.

Одновременно на рынке остается много объектов, которые не соответствуют современным требованиям покупателей. Речь идет о домах с неудачной планировкой, низким качеством строительства или проблемным расположением.

«Невостребованная недвижимость — это дома, которые не соответствуют современным нормам или представлениям покупателей. Они не продаются и постепенно дешевеют. Новые качественные дома, наоборот, пусть и незначительно, но растут в цене», — пояснил Александр Верясов.

По его оценке, около 90% сделок с частными домами проходят с использованием семейной ипотеки. Если условия программы заметно ужесточат, продажи могут серьезно сократиться. Застройщики уже работают с минимальной рентабельностью, чтобы сохранить компании и коллективы, добавил эксперт.

Даже ставка в 10% останется привлекательной

Соучредитель компании "ТехКом" Евгений Левашеня согласен, что изменение условий семейной ипотеки сократит число потенциальных клиентов. Однако критического кризиса на рынке он не ожидает.

«Если условия субсидированной ипотеки изменят, количество клиентов действительно уменьшится, потому что меньше людей смогут воспользоваться программой. Но даже ставка в 10% остается небольшой в сегодняшних реалиях», — считает он.

В его компании около 80% клиентов покупают или строят дома с помощью ипотеки. При этом резкого всплеска спроса в мае и июне застройщик не заметил. По объему продаж показатели остаются примерно на уровне прошлого года. Основной покупатель загородного жилья — человек в возрасте от 35 до 45 лет. Средняя стоимость сделки составляет 8–8,5 млн рублей.

При выборе дома клиентов интересуют не только площадь и цена, но и среда, в которой предстоит жить.

«Люди смотрят на инфраструктуру и на то, как сформирован поселок. Дом должен быть качественным, хорошо построенным и уютным. Кроме того, покупателю важно понимать, сколько еще придется вложить в благоустройство участка, чтобы комфорт проживания не уступал квартире», — пояснил Евгений Левашеня.

Первый дом чаще покупают семьи с детьми

Коммерческий директор строительной компании "Теремъ" Сергей Своеволин также сообщил, что семейная ипотека обеспечивает около 90% продаж. Оставшиеся 10% сделок проходят за наличный расчет или с короткой рассрочкой сроком до трех месяцев.

Заметного ажиотажа перед 1 июля компания не увидела. Повышенный интерес наблюдался в конце прошлого года, когда покупатели ожидали февральского изменения ипотечных условий. Однако многим клиентам банки тогда не одобрили кредиты.

«Средний покупатель — семейная пара с двумя детьми, которая живет в сельской местности. Возраст — от 35 лет. Обычно это первый собственный дом семьи, при этом участок у нее уже есть», — рассказал Сергей Своеволин.

Наиболее востребованным вариантом, по данным компании, остаются двухэтажные дома площадью до 100 квадратных метров.

Покупатели смотрят на темпы стройки

Руководитель проекта коттеджного поселка "Лесной-2" Андрей Саркисян рассказал, что компания продолжает наращивать строительство, несмотря на сложности в отрасли.

«Основная стройка у нас началась около полутора лет назад. Сейчас мы набрали хорошие обороты и продолжаем двигаться вперед. Стройка не останавливается, несмотря на кризис и другие сложности. Наоборот, стараемся увеличивать темпы», — отметил он.

По словам застройщика, покупатели обращают внимание на то, насколько активно развивается поселок. Если строительство идет медленно, а часть объектов годами остается незавершенной, доверие к проекту снижается. Важную роль играет и коммерческая инфраструктура. В поселке должны появляться магазины и другие объекты, необходимые для повседневной жизни.

«Покупатель смотрит, как работает застройщик, какие у него темпы и что появляется вокруг. Развитие коммерческой инфраструктуры — важная составляющая любого коттеджного поселка независимо от его расположения», — подчеркнул Андрей Саркисян.

В приоритете — локация, цена и качество

По словам Александра Верясова, наиболее дорогие дома, построенные под индивидуальный запрос, сегодня продаются редко. Основной спрос приходится на объекты среднего ценового сегмента.

Типичный покупатель частного дома — человек от 30 до 45 лет. Стоимость сделки обычно составляет от 6 до 9 млн рублей.

«В первую очередь люди оценивают локацию, цену и качество. Важны сам земельный участок, логистика, вид, окружение и соседи. Планировка тоже имеет значение, но расположение часто оказывается важнее», — отметил эксперт.

Например, находящийся рядом недостроенный дом может резко снизить привлекательность объекта. Покупатель опасается, что стройка затянется на годы, а территория так и не станет благоустроенной.

При этом количество объявлений само по себе не говорит о большом выборе. На площадках размещено много домов, которые долго не могут найти покупателей из-за качества или неудачного расположения.

По данным "Дом.рф", после 14 июня количество заявок на льготные ипотечные кредиты в России выросло более чем в два раза. Покупатели торопились оформить сделки до предполагаемого изменения условий. Однако после заявления Минфина о сохранении прежних правил до 1 октября краткосрочный ажиотаж прекратился. Число заявок и новых выдач вернулось к майским значениям.

Алтайские застройщики ожидают, что к осени спрос снова может увеличиться. Но дальнейшая ситуация на рынке ИЖС будет зависеть от того, какие именно условия семейной ипотеки начнут действовать после 1 октября.