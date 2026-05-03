"Люди снимают деньги с депозитов". Интервью с девелопером об ипотеке и новых трендах рынка

Спрос на жилье в Республике Алтай растет. И вот почему

03 мая 2026, 08:00, ИА Амител

Строительство в республике Алтай / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Впервые с 2020 года Барнаул принял ярмарку недвижимости. Это мероприятие, где риелторы и застройщики — как многоквартирных домов, так и частного жилья — представили покупателям проекты краевой столицы, Бийска и Республики Алтай. Радиостанция Business FM Барнаул выступила информационным партнером события. На площадке журналисты пообщались с девелоперами и обсудили ситуацию на рынке. Собеседник — руководитель отдела продаж компании "ПраймИнвест" Игорь Азизов.

— Расскажите, какие проекты вы представляете?

— Мы представляем многоквартирные жилые дома. Строим сейчас в двух регионах, в трех населенных пунктах — это Барнаул, город Бийск и село Майма. Также у нас ожидаются проекты в самом Горно-Алтайске.

— У меня как у обывателя сразу вопрос: если я еду в Республику Алтай — горы, солнце, природа — я скорее ориентирована на дом на земле. Кто берет жилье в многоквартирных домах? Это вообще востребовано?

— Да, вопрос закономерный. На самом деле сейчас республика — это малоэтажная застройка, и люди, привыкшие жить на земле, склоняются в эту сторону. Но есть такой тренд: те дома, которые мы строим и сдаем, а это уже два дома в Республике Алтай, в основном раскупает местное население. Особенно молодежь — им все-таки хочется благоустройства. Дом — это дороже, а во-вторых, за ним нужно следить. А здесь ты просто платишь квартплату — и все. Поэтому многоквартирная застройка сейчас востребована в республике.

— То есть, получается, что дома чаще покупают приезжие, а местные — квартиры?

— Можно и так сказать. Но среди покупателей есть и неместные — Омск, Новосибирск, Москва. Пока это меньший процент. Основная масса — жители республики. Но тренд есть: люди из центральной части страны переезжают жить в Республику Алтай.

Плюс хорошо работает инвестиционная история. Очень много людей покупают жилье под сдачу. Республика активно развивается, многие компании снимают жилье для сотрудников. Кроме того, инвесторы передают квартиры в управление сервисным компаниям и зарабатывают на этом. Потому что аренда в Республике Алтай — это недешевая история, и доходность там хорошая.

Также востребована история с апартаментами — этот сегмент сейчас активно развивается. Мы тоже будем строить апартаменты в Республике Алтай, планируем анонсировать проект к концу года. Село Майма и сам Горно-Алтайск востребованы еще и потому, что находятся на въезде — доступ к горам, рекам и всей природной инфраструктуре идет через эти точки. Ну и плюс близость аэропорта.

— Какими характеристиками должна обладать многоэтажка на Алтае?

— У нас жилой комплекс "Берег Катуни" сейчас представлен тремя домами. Все дома — это монолитный каркас с заполнением кирпичом. Такое строительство обусловлено повышенной сейсмичностью региона. Монолит — максимально надежный. ЖК мы позиционируем как семейный. У нас нет микростудий по 20 "квадратов". Есть полноценные однокомнатные квартиры от 39 квадратных метров и до больших четырехкомнатных — около 100 "квадратов". При этом инвесторы активно покупают однокомнатные квартиры под сдачу. На данный момент "Берег Катуни — 1" сдан и распродан, "Берег Катуни — 2" тоже сдан, остались только некоторые двухкомнатные.

"Берег Катуни — 3" строится непосредственно у реки. С торца дома будет собственная набережная с террасой. Дом будет с красивой внешней отделкой — клинкерный кирпич, керамика, архитектурная подсветка. На восьмом этаже — потолки 3 метра, это видовые квартиры. Ниже — 2,7 метра. Цены разные и зависят от вида и этажа — чем выше, тем дороже. Но пользоваться набережной смогут все жители комплекса.

— По каким программам чаще всего покупают жилье?

— Сейчас, с учетом ипотечных ставок, больше всего используют семейную ипотеку — семьи с детьми, которые подходят под условия. Также идут покупатели с наличными. Это связано со снижением ключевой ставки: люди снимают деньги с депозитов и вкладывают их в недвижимость, чтобы получать доходность. Так как сейчас анонсируется постепенное снижение ставки — оно уже происходит — депозиты становятся менее выгодными. Соответственно, мы увидим новую волну вложений в недвижимость. Также люди активно пользуются программами от застройщиков, например, рассрочкой.

— Рассрочку недавно ограничили законодательно. Повлияло ли это на рынок?

— Мы никогда не исполняли функцию кредитного учреждения. Рассрочку давали только в рамках строительства. Сейчас застройщиков обязали не выходить за эти рамки. То есть рассрочка должна завершиться в процессе строительства либо человек должен перейти в ипотеку. И вот эта схема с переходом в ипотеку — она интересная. Люди, у которых нет первоначального взноса, заходят в рассрочку, копят деньги на эскроу-счете. А потом, когда сумма накоплена, переходят в ипотеку, используя эти средства как первоначальный взнос. Банки готовы работать по такой схеме.

— Перед изменениями в семейной ипотеке есть ли ажиотаж?

— По нашему мнению, сейчас, наоборот, есть затишье. Клиенты заняли выжидательную позицию. До 1 февраля был всплеск — люди боялись изменений и старались успеть. Сейчас ситуация другая: они ждут. Помимо дифференциации ставок по количеству детей, планируется увеличение лимита до 8 млн рублей.

Это открывает новые возможности. Например, в Республике Алтай становится доступнее покупка двухкомнатных квартир. Сейчас "двушки" стоят от 10 млн рублей. При лимите в 8 млн первоначальный взнос составит около 2 млн — это уже более посильная сумма. А однокомнатные квартиры становятся еще доступнее. Я думаю, часть покупателей ждет не только более низкой ставки, но и возможности приобрести жилье большей площади и сэкономить на первоначальном взносе.