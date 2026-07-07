В ожидании. Рынок частного домостроения Барнаула и пригорода "притих", а цены пошли вниз
Средняя стоимость частного дома — 10 млн рублей
07 июля 2026, 09:15, ИА Амител
Сезон-2026 на рынке частного домостроения Барнаула и пригорода проходит без ажиотажа и неожиданностей. Сделок по строительству и покупке готовых объектов у застройщиков в разы меньше, чем в прошлые годы. Из-за этого, говорят эксперты рынка, цены немного снизились. И в ближайшие несколько лет оживления в этом сегменте ждать не стоит.
Без драйверов
С января по май 2026 года в Алтайском крае возвели 259 тыс. квадратных метров частных домов. Это на 25% меньше показателей прошлого года. Эксперты говорят, что рынок находится в ожидании, цены несколько снизились, сформировался "прочный" отложенный спрос. И кажется, будто реальный спрос должен вырасти. Однако пока этого не происходит. Во многом из-за того, что в данном сегменте нет работающих ипотечных госпрограмм.
«Вроде существует сельская ипотека, но дома по ней можно купить только у юрлиц. Да и условия программы настолько узкие, что под нее подпадает, наверное, не более 5% желающих. Пока работает семейная ипотека, но 1 октября условия программы меняют, и даже если они не затронут рынок ИЖС, ограничивающий фактор — размер кредита в 6 млн рублей», — сообщила amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова.
По ее словам, этой суммы уже недостаточно для приобретения желаемого объекта. Так, в Первомайском районе, где высокая конкуренция среди девелоперов, за 10 млн рублей можно найти 20–30 вариантов от застройщика. С другой стороны, есть рынок готовых объектов. И за 8 млн можно найти варианты с ремонтом, забором, благоустроенной территорией, хозпостройками. Такие объекты пользуются спросом.
«В 2022–2023 годах был бум частного домостроения: все нахватали земельных участков, которые затем резко подорожали, начали строиться. В 2023-м хорошо поторговали, а в 2024-м сначала "обрубили" сельскую ипотеку, потом — семейную, потому что условия изменились. И половина клиентов купили квартиры, вторая половина отложили покупку в долгий ящик. В 2025 году были новые условия, и цена квадратного метра сильно выросла. Поэтому люди, которые хотели построить дом по индивидуальному запросу, уже не "вывозят" строительство и склоняются к вторичному рынку», — говорит Ольга Зембатова.
Альтернативный рынок
Барнаульцы, которые все же решаются на покупку (или строительство) дома, выбирают эргономичные проекты в 100 "квадратов" с двумя-тремя спальнями и кухней-гостиной. Крупные объекты в 150 "квадратов" уже никому не нужны. В среднем такие дома стоят 8–10 млн рублей, то есть около 100 тыс. рублей за "квадрат", что почти в два раза дешевле, чем барнаульские новостройки. Однако не все семьи решаются жить на земле.
«Не каждый человек готов уйти в частный дом. Они хотят, им это интересно, но ранее они никогда не жили на земле. И когда мы едем в коттеджные поселки за городом, которые расположены в получасе езды от Барнаула, и по пути мы встаем в пробку, люди говорят: "Ну нет". Играет роль и уровень инфраструктуры. Люди привыкли выйти из подъезда, а рядом магазины, пивнушки, рестораны, кафе — все в шаговой доступности», — отмечает Ольга Зембатова.
Еще один нюанс — отсутствие социальных объектов. В коттеджных поселках за городом нет детсадов и школ, и детей нужно возить (школьный автобус, кстати, забирает детей из коттеджных поселков), но нередко родители выбирают образовательные и дошкольные учреждения в городе. А это значит, в семье должно быть два автомобиля, а у родителей — время, чтобы возить детей. Поэтому зачастую люди отказываются от покупки/строительства за Барнаулом именно из-за этого и выбирают локации в черте города. Однако здесь цены "кусаются".
«В черте города только одна земля стоит не менее миллиона за сотку. В СНТ "Ракета", "Дружба" за ТЦ "Волна" — 1,8 млн рублей за сотку. И спрос на эти локации есть. Он не огромный, но люди, которым важна инфраструктура в шаговой доступности, выбирают эти объекты, а не Первомайский район, Власиху и Лесной», — резюмирует Ольга Зембатова.
10:43:29 07-07-2026
все эти коттеджи, в ифинях, вскоре опустеют..
15 минут, без пробок до центра..
и одна работающая заправка,на трассе.
пробок станет меньше, но не сразу.
думаю идёт схватка кланов.
делят, кому поднимать цены и получать барыши.
вспоминаем , сравниваем-получаем.
11:09:04 07-07-2026
А сейчас без бензина вообще в 2 раза цены упадут на пригород
11:09:24 07-07-2026
Смысл переезда был когда по цене однокомнатной квартиры можно было купить дом 80 квадратов. Теперь мало кто готов выложить 10 млн за дом, если за эти деньги легко найти трехкомнатную квартиру на вторичке.
12:46:35 07-07-2026
Гость (11:09:24 07-07-2026) Смысл переезда был когда по цене однокомнатной квартиры можн... Так там за десять чаще всего голые стены и максимум стяжка. Все. А иногда только нулевой цикл. То есть туда нужно будет вбухать еще два раза по столько. С учетом того, что непонятно, кто и как эти стены ставил, не факт, что потом это еще и не посыпется. И вот нафиг оно надо?
11:30:37 07-07-2026
дом 8-10.
на ремонт, мебель и бытовую технику еще 4-5
никакой инфраструктуры.
школы и сады там никто строить не станет, потому что в них никто не будет ходить и никто не будет работать.
это сезонные дачи, за невменяемы деньги.
а деньги, у людей - кончились
11:41:26 07-07-2026
Под Москвой десятки посёлков заброшек недостроев с начала нулевых даже, в сети есть видеорепортажи. Эти недострои уже не привести в порядок по словам экспертов. Покупатели кинуты, кто надо обогатился...
13:17:37 07-07-2026
Странно,что не слышно воя из Бельмесево.
13:26:06 07-07-2026
Николай (13:17:37 07-07-2026) Странно,что не слышно воя из Бельмесево.... у нас в Бельмесях все хорошо. Это в человейниках шум и вой
14:33:56 07-07-2026
Гость (13:26:06 07-07-2026) у нас в Бельмесях все хорошо. Это в человейниках шум и вой... пешком до трамвая?
пока-на авто?
ню, ню.
на зиму-снимай квартиру в городе.
15:11:23 07-07-2026
ифиня, привет.. (14:33:56 07-07-2026) пешком до трамвая?пока-на авто?ню, ню.на зиму-сн... кто живет в доме, в квартиру уже не вернется
15:15:16 07-07-2026
Гость (15:11:23 07-07-2026) кто живет в доме, в квартиру уже не вернется... Логично, дойти по жаре из Бобровки до пр. Энергетиков ни у каждого здоровья хватит...
15:50:40 07-07-2026
Гость (15:11:23 07-07-2026) кто живет в доме, в квартиру уже не вернется... если так будет продолжаться и дальше. зимой отпишись здесь.
где живёшь и как живёшь.
15:59:45 07-07-2026
Гость (15:11:23 07-07-2026) кто живет в доме, в квартиру уже не вернется... Гы-гы :) видали мы таких блудных попугаев :) и не одних
15:56:12 07-07-2026
ифиня, привет.. (14:33:56 07-07-2026) пешком до трамвая?пока-на авто?ню, ню.на зиму-сн... Бельмесево так то часть города
16:36:06 07-07-2026
Гость (15:56:12 07-07-2026) Бельмесево так то часть города... часть, часть..
только далёкая.
понастроили в сытые годы в ифинях, считая что всё будет тип топ.
однако пришёл 2026 и началось..
всё должно быть рядом.
дом, работа, хлеб и зрелища.
вот такая цивилизация.
думать надо головой или ходить ногами.
сколько км от Бельмесей до глвпочтамта?
а от Фирсовых слободок?
а от пос.Пригородный-рукой подать, пешком дойти.
в случае ЧС, а пока на ОТ,если продлятся перебои с бензином.
18:29:51 07-07-2026
ифиня, привет. (16:36:06 07-07-2026) часть, часть..только далёкая.понастроили в сытые год... Бог с ними, с бельмесевцами - как быть жителям сел? Не в каждом селе школа, больничка есть.
20:26:48 07-07-2026
Николай (13:17:37 07-07-2026) Странно,что не слышно воя из Бельмесево....
от многодетного? так он еще парочку решил настрогать, страется. некогда.
14:36:30 07-07-2026
С бензином станет очень туго и будут стоять заколоченными эти поселки а народ будет ютится в человейниках.
19:13:55 07-07-2026
Кто-то любит жить на земле. Кто-то любит в квартире, там труда меньше. Но коммунальные в квартирах растут очень быстро и будут расти.Жить в доме выгодней, хочу газ отопление прибавила, хочу убавить и строки капитальный ремонт нет , да и других платежей тоже меньше. Согласна с одним дом без отделки покупать НЕ ВЫГОДНО.
06:54:42 08-07-2026
Татьяна (19:13:55 07-07-2026) Кто-то любит жить на земле. Кто-то любит в квартире, там тру... немного однобока смотрите - все замены котла, чистка септика, скважины, ремонт крыши- всё за свой счет в доме. Уход за участком - благоустройство, подстричь траву, убрать снег. Нужно суммировать все эти затраты за год. А ещё есть шанс нарваться на застройщика рога и копыта (таких 95% на рынке, т.к. покупателю нужно дешевле) - и к расходам на обслуживание добавятся отсутствие отмостки, армопояса, лопнувший фундамент, чудовищные теплопотери - много чего. А разбираться только собственнику - застройщик, если повезет, 5 лет че-нить поковыряет по гарантии - а дальше суды. Только не так много застройщиков 5 летнюю отметку перевалили. А многие и вовсе полуторами землекопами обходятся, без договоров - ищи потом их
07:44:06 08-07-2026
Живу в поселке Спутник. Школа, магазины в 5 минутах пешком, детсад в 7 минутах. Центральная канализация. Асфальт. Коммунальные летом 2 тыс.руб., зимой 7 тыс.руб. за дом 200 кв.м. Плодоносящий сад, баня, беседка все под рукой. Машина в гараже. Так что в квартиру не тянет )
12:01:44 21-07-2026
Гость (07:44:06 08-07-2026) Живу в поселке Спутник. Школа, магазины в 5 минутах пешком, ... 200 кв. м. Про налог на недвижку не напишешь?