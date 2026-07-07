В ожидании. Рынок частного домостроения Барнаула и пригорода "притих", а цены пошли вниз

Средняя стоимость частного дома — 10 млн рублей

07 июля 2026, 09:15, ИА Амител

Частный дом в пригородном поселке / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сезон-2026 на рынке частного домостроения Барнаула и пригорода проходит без ажиотажа и неожиданностей. Сделок по строительству и покупке готовых объектов у застройщиков в разы меньше, чем в прошлые годы. Из-за этого, говорят эксперты рынка, цены немного снизились. И в ближайшие несколько лет оживления в этом сегменте ждать не стоит.

Без драйверов

С января по май 2026 года в Алтайском крае возвели 259 тыс. квадратных метров частных домов. Это на 25% меньше показателей прошлого года. Эксперты говорят, что рынок находится в ожидании, цены несколько снизились, сформировался "прочный" отложенный спрос. И кажется, будто реальный спрос должен вырасти. Однако пока этого не происходит. Во многом из-за того, что в данном сегменте нет работающих ипотечных госпрограмм.

«Вроде существует сельская ипотека, но дома по ней можно купить только у юрлиц. Да и условия программы настолько узкие, что под нее подпадает, наверное, не более 5% желающих. Пока работает семейная ипотека, но 1 октября условия программы меняют, и даже если они не затронут рынок ИЖС, ограничивающий фактор — размер кредита в 6 млн рублей», — сообщила amic.ru руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова.

По ее словам, этой суммы уже недостаточно для приобретения желаемого объекта. Так, в Первомайском районе, где высокая конкуренция среди девелоперов, за 10 млн рублей можно найти 20–30 вариантов от застройщика. С другой стороны, есть рынок готовых объектов. И за 8 млн можно найти варианты с ремонтом, забором, благоустроенной территорией, хозпостройками. Такие объекты пользуются спросом.

«В 2022–2023 годах был бум частного домостроения: все нахватали земельных участков, которые затем резко подорожали, начали строиться. В 2023-м хорошо поторговали, а в 2024-м сначала "обрубили" сельскую ипотеку, потом — семейную, потому что условия изменились. И половина клиентов купили квартиры, вторая половина отложили покупку в долгий ящик. В 2025 году были новые условия, и цена квадратного метра сильно выросла. Поэтому люди, которые хотели построить дом по индивидуальному запросу, уже не "вывозят" строительство и склоняются к вторичному рынку», — говорит Ольга Зембатова.

Альтернативный рынок

Барнаульцы, которые все же решаются на покупку (или строительство) дома, выбирают эргономичные проекты в 100 "квадратов" с двумя-тремя спальнями и кухней-гостиной. Крупные объекты в 150 "квадратов" уже никому не нужны. В среднем такие дома стоят 8–10 млн рублей, то есть около 100 тыс. рублей за "квадрат", что почти в два раза дешевле, чем барнаульские новостройки. Однако не все семьи решаются жить на земле.

«Не каждый человек готов уйти в частный дом. Они хотят, им это интересно, но ранее они никогда не жили на земле. И когда мы едем в коттеджные поселки за городом, которые расположены в получасе езды от Барнаула, и по пути мы встаем в пробку, люди говорят: "Ну нет". Играет роль и уровень инфраструктуры. Люди привыкли выйти из подъезда, а рядом магазины, пивнушки, рестораны, кафе — все в шаговой доступности», — отмечает Ольга Зембатова.

Еще один нюанс — отсутствие социальных объектов. В коттеджных поселках за городом нет детсадов и школ, и детей нужно возить (школьный автобус, кстати, забирает детей из коттеджных поселков), но нередко родители выбирают образовательные и дошкольные учреждения в городе. А это значит, в семье должно быть два автомобиля, а у родителей — время, чтобы возить детей. Поэтому зачастую люди отказываются от покупки/строительства за Барнаулом именно из-за этого и выбирают локации в черте города. Однако здесь цены "кусаются".

«В черте города только одна земля стоит не менее миллиона за сотку. В СНТ "Ракета", "Дружба" за ТЦ "Волна" — 1,8 млн рублей за сотку. И спрос на эти локации есть. Он не огромный, но люди, которым важна инфраструктура в шаговой доступности, выбирают эти объекты, а не Первомайский район, Власиху и Лесной», — резюмирует Ольга Зембатова.