Mash: ФНС приостановила все операции по банковским счетам Инстасамки

Ранее Дарья Зотеева попала в "чёрный список инфоцыган"

03 мая 2023, 13:12, ИА Амител

Фото: соцсети Инстасамки

Налоговая служба заблокировала счета блогерши Инстасамки. Как сообщает Telegram-канал Mash, её проверяют на предмет неуплаты налогов и легализации средств.

Ранее Дарья Зотеева (настоящее имя исполнительницы) попала в "чёрный список инфоцыган" – о его существовании сообщали СМИ. Всего в нём оказались 32 блогера-миллионника вроде Гусейна Гасанова, Егора Крида, Оксаны Самойловой, Дины Саевой и других. Отметим, что последним двум 2 мая также заблокировали операции по счетам.

Напомним, что Инстасамка ранее уже попадала в поле зрения правоохранителей – её проверяли на предмет вовлечения в проституцию и пагубного влияния на психику детей. Кроме того, её последние концерты в Москве отменили без уточнения причины.