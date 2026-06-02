За четверть века продолжительность жизни в России увеличилась с 65 до 74 лет
Состояние здоровья людей старше 50 лет сейчас лучше, чем у предыдущего поколения в аналогичном возрасте
02 июня 2026, 16:48, ИА Амител
За последние четверть века средняя продолжительность жизни в России демонстрирует устойчивый рост, достигнув отметки в 74 года, что подтверждается аналитическими данными, представленными в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном издательством "Ведомости" в сотрудничестве с фондом "Росконгресс" для Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости.
«Глобальный тренд на увеличение средней продолжительности жизни также прослеживается: за указанный период этот показатель возрос на семь лет — с 66 до 74 лет. В РФ динамика оказалась более выраженной: продолжительность жизни увеличилась на восемь лет — с 65 до 74 лет», — пишет издание.
Анализ причин данного демографического феномена указывает на значительное улучшение состояния здоровья населения, особенно среди лиц старше 50 лет. Это свидетельствует о прогрессе в сфере здравоохранения и социальной политики, направленной на поддержку пожилых людей.
Эксперты отмечают, что повышение продолжительности жизни способствует активизации человеческого капитала: увеличение возрастного порога трудовой деятельности позволяет людям сохранять профессиональную активность и вносить вклад в экономику на протяжении более длительного периода.
Ранее сообщалось, что в РФ предложили считать молодежью людей в возрасте до 39 лет включительно.
17:02:49 02-06-2026
А ежегодная убыль населения России 600 000 человек! Как так?
19:11:25 02-06-2026
Внимательный из Б (17:02:49 02-06-2026) А ежегодная убыль населения России 600 000 человек! Как... Это те кому за 74. А которые 50+ чувствуют себя лучше.
17:04:46 02-06-2026
Очередное состязание фантастических докладов для Петербургского международного экономического форума.
17:27:19 02-06-2026
статистика - такая штука, что умом ее не понять
17:39:34 02-06-2026
Это в смысле надо пенсионный возраст до 74 лет поднимать? ))))
Странно, что в свои 50 я не ощущаю себя таким здоровым как написано
17:40:40 02-06-2026
Ну вот и пенсионный возраст пора бы на пяток лет поднять, а то на 9 лет стали дольше жить - не порядок.
10:06:00 03-06-2026
Гость (17:40:40 02-06-2026) Ну вот и пенсионный возраст пора бы на пяток лет поднять, а ... Не дай Бог твои слова да Змею подколодному в уши.
17:51:06 02-06-2026
Разумеется, необходимо повысить возраст выхода на пенсию! Чтобы зрелые, опытные люди продолжали жить полноценной жизнью, трудиться на благо общества!
🤣🤣🤣
18:38:45 02-06-2026
Явно лепят горбатого, дабы "обосновать" новое повышение пенсионного возраста!
18:40:19 02-06-2026
А вот здоровые пенсионеры не нужны? Нужны только больные?
18:50:39 02-06-2026
Да чего стесняться,выборы скоро. Пишите сразу-до 174.
23:25:14 02-06-2026
Съездите на Черницкий.
09:54:23 03-06-2026
Ну, не знаю. Маме 86, мне - 60. И, почему-то, у неё проблем со здоровьем меньше.