Состояние здоровья людей старше 50 лет сейчас лучше, чем у предыдущего поколения в аналогичном возрасте

02 июня 2026, 16:48, ИА Амител

Старшее поколение / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

За последние четверть века средняя продолжительность жизни в России демонстрирует устойчивый рост, достигнув отметки в 74 года, что подтверждается аналитическими данными, представленными в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном издательством "Ведомости" в сотрудничестве с фондом "Росконгресс" для Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости.

«Глобальный тренд на увеличение средней продолжительности жизни также прослеживается: за указанный период этот показатель возрос на семь лет — с 66 до 74 лет. В РФ динамика оказалась более выраженной: продолжительность жизни увеличилась на восемь лет — с 65 до 74 лет», — пишет издание.

Анализ причин данного демографического феномена указывает на значительное улучшение состояния здоровья населения, особенно среди лиц старше 50 лет. Это свидетельствует о прогрессе в сфере здравоохранения и социальной политики, направленной на поддержку пожилых людей.

Эксперты отмечают, что повышение продолжительности жизни способствует активизации человеческого капитала: увеличение возрастного порога трудовой деятельности позволяет людям сохранять профессиональную активность и вносить вклад в экономику на протяжении более длительного периода.

Ранее сообщалось, что в РФ предложили считать молодежью людей в возрасте до 39 лет включительно.