НОВОСТИОбщество

За четверть века продолжительность жизни в России увеличилась с 65 до 74 лет

Состояние здоровья людей старше 50 лет сейчас лучше, чем у предыдущего поколения в аналогичном возрасте

02 июня 2026, 16:48, ИА Амител

Старшее поколение / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
Старшее поколение / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

За последние четверть века средняя продолжительность жизни в России демонстрирует устойчивый рост, достигнув отметки в 74 года, что подтверждается аналитическими данными, представленными в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном издательством "Ведомости" в сотрудничестве с фондом "Росконгресс" для Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости.

«Глобальный тренд на увеличение средней продолжительности жизни также прослеживается: за указанный период этот показатель возрос на семь лет — с 66 до 74 лет. В РФ динамика оказалась более выраженной: продолжительность жизни увеличилась на восемь лет — с 65 до 74 лет», — пишет издание.

Анализ причин данного демографического феномена указывает на значительное улучшение состояния здоровья населения, особенно среди лиц старше 50 лет. Это свидетельствует о прогрессе в сфере здравоохранения и социальной политики, направленной на поддержку пожилых людей.

Эксперты отмечают, что повышение продолжительности жизни способствует активизации человеческого капитала: увеличение возрастного порога трудовой деятельности позволяет людям сохранять профессиональную активность и вносить вклад в экономику на протяжении более длительного периода.

Ранее сообщалось, что в РФ предложили считать молодежью людей в возрасте до 39 лет включительно.

Молодежь / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

Здоровье Россия
       

Комментарии 13

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Внимательный из Б

17:02:49 02-06-2026


А ежегодная убыль населения России 600 000 человек! Как так?

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Гость

19:11:25 02-06-2026

Внимательный из Б (17:02:49 02-06-2026) А ежегодная убыль населения России 600 000 человек! Как... Это те кому за 74. А которые 50+ чувствуют себя лучше.

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Гость

17:04:46 02-06-2026

Очередное состязание фантастических докладов для Петербургского международного экономического форума.

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Гость

17:27:19 02-06-2026

статистика - такая штука, что умом ее не понять

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Mike

17:39:34 02-06-2026

Это в смысле надо пенсионный возраст до 74 лет поднимать? ))))
Странно, что в свои 50 я не ощущаю себя таким здоровым как написано

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Гость

17:40:40 02-06-2026

Ну вот и пенсионный возраст пора бы на пяток лет поднять, а то на 9 лет стали дольше жить - не порядок.

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Гость

10:06:00 03-06-2026

Гость (17:40:40 02-06-2026) Ну вот и пенсионный возраст пора бы на пяток лет поднять, а ... Не дай Бог твои слова да Змею подколодному в уши.

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Кхм...

17:51:06 02-06-2026

Разумеется, необходимо повысить возраст выхода на пенсию! Чтобы зрелые, опытные люди продолжали жить полноценной жизнью, трудиться на благо общества!
🤣🤣🤣

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Гость

18:38:45 02-06-2026

Явно лепят горбатого, дабы "обосновать" новое повышение пенсионного возраста!

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Гость

18:40:19 02-06-2026

А вот здоровые пенсионеры не нужны? Нужны только больные?

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Гость

18:50:39 02-06-2026

Да чего стесняться,выборы скоро. Пишите сразу-до 174.

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Гость

23:25:14 02-06-2026

Съездите на Черницкий.

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Гость

09:54:23 03-06-2026

Ну, не знаю. Маме 86, мне - 60. И, почему-то, у неё проблем со здоровьем меньше.

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