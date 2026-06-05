Исследование начнется в июле 2026 года и охватит несколько регионов

05 июня 2026, 15:45, ИА Амител

Биологический возраст / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Эндокринологический научный центр имени академика Дедова и компания "Промомед" планируют запустить совместное исследование, направленное на изучение биологического возраста и метаболического состояния россиян, пишет издание "Ведомости".

На Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение о сотрудничестве между директором центра, академиком РАН Натальей Мокрышевой, и главой совета директоров "Промомед" Петром Белым.

«В ходе исследования ученые намерены изучить влияние массы тела на биологический возраст и оценить, как ожирение влияет на скорость старения у людей разных возрастных групп. Основная цель работы — собрать данные, которые помогут выявить признаки ускоренного старения и определить его распространенность, включая генетические маркеры преждевременного старения», — пишет издание.

Проект планируется начать летом текущего года и охватить различные регионы России. Эксперты намерены исследовать, насколько население привержено здоровому образу жизни и оценить эффективность профилактических мер.

Также исследователи планируют проанализировать связь между ожирением и метаболическим и репродуктивным здоровьем.

Ранее сообщалось, что российская молодежь планирует дожить до 124 лет.