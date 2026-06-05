НОВОСТИОбщество

В РФ впервые оценят биологический возраст населения

Исследование начнется в июле 2026 года и охватит несколько регионов

05 июня 2026, 15:45, ИА Амител

Биологический возраст / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Биологический возраст / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Эндокринологический научный центр имени академика Дедова и компания "Промомед" планируют запустить совместное исследование, направленное на изучение биологического возраста и метаболического состояния россиян, пишет издание "Ведомости".

На Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение о сотрудничестве между директором центра, академиком РАН Натальей Мокрышевой, и главой совета директоров "Промомед" Петром Белым.

«В ходе исследования ученые намерены изучить влияние массы тела на биологический возраст и оценить, как ожирение влияет на скорость старения у людей разных возрастных групп. Основная цель работы — собрать данные, которые помогут выявить признаки ускоренного старения и определить его распространенность, включая генетические маркеры преждевременного старения», — пишет издание.

Проект планируется начать летом текущего года и охватить различные регионы России. Эксперты намерены исследовать, насколько население привержено здоровому образу жизни и оценить эффективность профилактических мер.

Также исследователи планируют проанализировать связь между ожирением и метаболическим и репродуктивным здоровьем.

Ранее сообщалось, что российская молодежь планирует дожить до 124 лет.

Прием у врача / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Комментарии 4

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Кость

16:24:58 05-06-2026

А ишшо проверят зубы... Как у лошадей на базаре.... Платить нормальные зарплаты и пенсии фигушки а на ненужные исследования миллиарды найдут...

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Гость

17:18:31 05-06-2026

Кость (16:24:58 05-06-2026) А ишшо проверят зубы... Как у лошадей на базаре.... Платить ... Не, они хотят выявить биологическую молодость на уровне 20 лет и повысить пенсионный возраст до 150 лет

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Гость

19:39:22 05-06-2026

Лучше бы фарисеи реально выявили, насколько именно из-за платной и по-буржуйски дорогой медицины пострадало здоровье и сократилась продолжительность жизни граждан РФ!

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Гость

21:45:17 05-06-2026

я вам и так скажу, сред. возраст 47 лет

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