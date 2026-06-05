В РФ впервые оценят биологический возраст населения
Исследование начнется в июле 2026 года и охватит несколько регионов
05 июня 2026, 15:45, ИА Амител
Эндокринологический научный центр имени академика Дедова и компания "Промомед" планируют запустить совместное исследование, направленное на изучение биологического возраста и метаболического состояния россиян, пишет издание "Ведомости".
На Петербургском международном экономическом форуме было заключено соглашение о сотрудничестве между директором центра, академиком РАН Натальей Мокрышевой, и главой совета директоров "Промомед" Петром Белым.
«В ходе исследования ученые намерены изучить влияние массы тела на биологический возраст и оценить, как ожирение влияет на скорость старения у людей разных возрастных групп. Основная цель работы — собрать данные, которые помогут выявить признаки ускоренного старения и определить его распространенность, включая генетические маркеры преждевременного старения», — пишет издание.
Проект планируется начать летом текущего года и охватить различные регионы России. Эксперты намерены исследовать, насколько население привержено здоровому образу жизни и оценить эффективность профилактических мер.
Также исследователи планируют проанализировать связь между ожирением и метаболическим и репродуктивным здоровьем.
Ранее сообщалось, что российская молодежь планирует дожить до 124 лет.
16:24:58 05-06-2026
А ишшо проверят зубы... Как у лошадей на базаре.... Платить нормальные зарплаты и пенсии фигушки а на ненужные исследования миллиарды найдут...
17:18:31 05-06-2026
Кость (16:24:58 05-06-2026) А ишшо проверят зубы... Как у лошадей на базаре.... Платить ... Не, они хотят выявить биологическую молодость на уровне 20 лет и повысить пенсионный возраст до 150 лет
19:39:22 05-06-2026
Лучше бы фарисеи реально выявили, насколько именно из-за платной и по-буржуйски дорогой медицины пострадало здоровье и сократилась продолжительность жизни граждан РФ!
21:45:17 05-06-2026
я вам и так скажу, сред. возраст 47 лет