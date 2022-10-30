11 человек с коронавирусом госпитализировали в Алтайском крае за сутки
Выздоровели ещё 165 пациентов
30 октября 2022, 22:29, Никита Черников
За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 124 случая коронавируса, госпитализированы 11 человек, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Выздоровело ещё 165 пациентов. Новых летальных исходов не зафиксировали.
В целом по стране на сегодня насчитали 6803 случая ковида и 75 смертей.
Ранее в России выявили новый штамм COVID-19, который получил название «цербер». Amic.ru рассказал, что это за вариант вируса и насколько он опасен.
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