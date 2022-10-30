11 человек с коронавирусом госпитализировали в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 124 случая коронавируса, госпитализированы 11 человек, сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Выздоровело ещё 165 пациентов. Новых летальных исходов не зафиксировали.

В целом по стране на сегодня насчитали 6803 случая ковида и 75 смертей.

Ранее в России выявили новый штамм COVID-19, который получил название «цербер». Amic.ru рассказал, что это за вариант вируса и насколько он опасен.