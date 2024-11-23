Медведев допустил любые варианты эскалации на Украине

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев не исключил любые варианты обострения конфликта на Украине из-за действий Запада.

В интервью Al Arabiya политик сказал, что страны НАТО "в полной мере включились в этот конфликт" и воюют на стороне Киева.

"Причем воюют не только поставляя им оружие и предоставляя финансовые средства. Они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет. Они воюют с Российской Федерацией. А раз это так, исключить нельзя ничего", – цитирует Медведева ТАСС.