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Медведев допустил любые варианты эскалации на Украине

Политик напомнил, что страны Запада воюют на стороне Киева

23 ноября 2024, 09:40, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев не исключил любые варианты обострения конфликта на Украине из-за действий Запада.

В интервью Al Arabiya политик сказал, что страны НАТО "в полной мере включились в этот конфликт" и воюют на стороне Киева.

"Причем воюют не только поставляя им оружие и предоставляя финансовые средства. Они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет. Они воюют с Российской Федерацией. А раз это так, исключить нельзя ничего", – цитирует Медведева ТАСС.

Накануне Медведев опубликовал видео применения новейшей российской ракеты "Орешник" по заводу в Днепропетровске. 

Дмитрий Медведев СВО украина нато

Комментарии 2

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Гость

09:52:20 23-11-2024

Назови своих друзей и я скажу кто ты ...

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Оксид

16:57:45 23-11-2024

Гость (09:52:20 23-11-2024) Назови своих друзей и я скажу кто ты ...... Гений\Миллиардер\Филантроп
И кто же я?

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