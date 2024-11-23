Медведев допустил любые варианты эскалации на Украине
Политик напомнил, что страны Запада воюют на стороне Киева
23 ноября 2024, 09:40, ИА Амител
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев не исключил любые варианты обострения конфликта на Украине из-за действий Запада.
В интервью Al Arabiya политик сказал, что страны НАТО "в полной мере включились в этот конфликт" и воюют на стороне Киева.
"Причем воюют не только поставляя им оружие и предоставляя финансовые средства. Они воюют напрямую, потому что они дают цели на территории России и управляют действиями американских или европейских ракет. Они воюют с Российской Федерацией. А раз это так, исключить нельзя ничего", – цитирует Медведева ТАСС.
Накануне Медведев опубликовал видео применения новейшей российской ракеты "Орешник" по заводу в Днепропетровске.
09:52:20 23-11-2024
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16:57:45 23-11-2024
Гость (09:52:20 23-11-2024) Назови своих друзей и я скажу кто ты ...... Гений\Миллиардер\Филантроп
И кто же я?