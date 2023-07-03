Медведев назвал дегенеративным новое поколение политиков на Западе

Но здравый смысл в головах некоторых из них еще сохранился, отметил замглавы Совбеза

03 июля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты" назвал новое поколение западных политиков дегенеративным.

"Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают", – написал он.

Также отметил, что на Западе забыли о возможном ответе России на провокации.

Ранее Дмитрий Медведев предложил нападать на врагов на дне океана, уничтожая их кабельные связи.