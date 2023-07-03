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Медведев назвал дегенеративным новое поколение политиков на Западе

Но здравый смысл в головах некоторых из них еще сохранился, отметил замглавы Совбеза

03 июля 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: vk.com/dm
Фото: vk.com/dm

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в статье для "Российской газеты" назвал новое поколение западных политиков дегенеративным.

"Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают", – написал он.

Также отметил, что на Западе забыли о возможном ответе России на провокации.

Ранее Дмитрий Медведев предложил нападать на врагов на дне океана, уничтожая их кабельные связи. 

Дмитрий Медведев

Комментарии 11

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Гость

14:06:11 03-07-2023

Медведев просто образец интеллектуального развития, гордимся, что нам довелось жить с ним в одно время.

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Гость

14:36:08 03-07-2023

ну назвал и назвал. проехали. а не рассказал , как собираются диалог строить с этими политиками?

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Гость

14:54:08 03-07-2023

"Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков явно не отдает себе отчет в том, что они творят и к чему призывают" "Ранее Дмитрий Медведев предложил нападать на врагов на дне океана, уничтожая их кабельные связи. " и ещё из избранного: «У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал — Сатана, Люцифер или Иблис. Ибо его цель — погибель» Сразу видно, что человек отдаёт себе отчёт в том, что он говорит и к чему призывает.

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Гость

15:19:24 03-07-2023

Гость (14:54:08 03-07-2023) "Сейчас новое дегенеративное поколение западных политиков яв... ни чего так.. замахнулся.

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Гость

16:27:13 03-07-2023

Гость (15:19:24 03-07-2023) ни чего так.. замахнулся. ... Даже на Иблис

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Гость

15:30:45 03-07-2023

Зато выдающийся политик Медведев поклонник айфона, Шварцнеггера и Джоан Роулинг (и её Потного Гарри) сумел надолго затормозить производство Ту204, Ту214. Только сейчас Путину удалось снова реанимировать производство. Я уж не говорю про сдачу Ливии, непоставки С-300 Ирану и наконец про его детище - телеканал Дождь и как там поливали Россию.

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Гость

15:52:25 03-07-2023

Гость (15:30:45 03-07-2023) Зато выдающийся политик Медведев поклонник айфона, Шварцнегг... Да-да, Путин лично на сборку встал. Не подскажете, что там у нас реанимировано? Грят, ажно 300 МС заложено? Или врут?

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Гость

16:54:26 03-07-2023

Гость (15:52:25 03-07-2023) Да-да, Путин лично на сборку встал. Не подскажете, что там у... На Казанском авиационном заводе ОАК, где ведётся серийный выпуск Ту-214, приступили к подготовке технологических мощностей, чтобы нарастить выпуск этих машин. Из 339 самолётов, которые ОАК должен поставить „Аэрофлоту“ до 2030 года, 40 — Ту-214. Поставка запланирована на 2023 год. Первые машины уже находятся в производстве Это из новостей. Думаете в нашей полуколонии так просто запустить в серию наш готовый самолёт??? Только когда Запад нам помог своими санкциями. Получается Путину легче заставить Запад чем наших чиновников и особенно финблок. Но главное процесс пошёл!

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Гость

17:20:11 03-07-2023

Гость (16:54:26 03-07-2023) На Казанском авиационном заводе ОАК, где ведётся серийный вы... Боже... А что не до 2050? К 2030 либо ишак сдохнет, либо... Ведется серийный выпуск ТУ-214? И сколько их уже в строю, где они летают?

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Гость

21:56:53 03-07-2023

Гость (16:54:26 03-07-2023) На Казанском авиационном заводе ОАК, где ведётся серийный вы... Про суперджеты слышали и видели

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Гость

09:26:58 04-07-2023

Гость (17:20:11 03-07-2023) Боже... А что не до 2050? К 2030 либо ишак сдохнет, либо... ... Говорю же в жизни не как в сказке. Представляете сколько таких как вы не верящих в Россию наверху? Их отличие от вас что они наделены огромной властью и при случае умеют красиво говорить.

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