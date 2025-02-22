Медведев назвал спецоперацию народной войной

По мнению экс-президента России, сейчас уже можно об этом говорить

22 февраля 2025, 12:59, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал СВО народной войной.

"Надо прямо сказать, сегодня мы можем уже об этом говорить, специальная военная операция – это народная война", – цитирует его ТАСС.

Накануне Медведев высказался о критике президента США Дональда Трампа в сторону Владимира Зеленского словами "крыса загнана в угол".

По его мнению, украинский лидер попал "в крайне неприятную ситуацию".

Глава Белого дома тем временем считает необязательным присутствие Зеленского на переговорах по завершению конфликта на Украине.