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Медведев назвал спецоперацию народной войной

По мнению экс-президента России, сейчас уже можно об этом говорить

22 февраля 2025, 12:59, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал СВО народной войной.

"Надо прямо сказать, сегодня мы можем уже об этом говорить, специальная военная операция – это народная война", – цитирует его ТАСС

Накануне Медведев высказался о критике президента США Дональда Трампа в сторону Владимира Зеленского словами "крыса загнана в угол".

По его мнению, украинский лидер попал "в крайне неприятную ситуацию".

Глава Белого дома тем временем считает необязательным присутствие Зеленского на переговорах по завершению конфликта на Украине.

Дмитрий Медведев СВО Политика

Комментарии 5

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Гость

14:10:02 22-02-2025

Эх, Медведев, Медведев...

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Гость

15:59:47 22-02-2025

Да он много чего говорит

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Гость из будущего

22:28:48 22-02-2025

Жириновский был хотя бы смешной

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Гость

08:22:05 24-02-2025

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал СВО народной войной. Народной.

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Гость

15:30:01 24-02-2025

"Надо прямо сказать, сегодня мы можем уже об этом говорить"...

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