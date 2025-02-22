Медведев назвал спецоперацию народной войной
По мнению экс-президента России, сейчас уже можно об этом говорить
22 февраля 2025, 12:59, ИА Амител
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал СВО народной войной.
"Надо прямо сказать, сегодня мы можем уже об этом говорить, специальная военная операция – это народная война", – цитирует его ТАСС.
Накануне Медведев высказался о критике президента США Дональда Трампа в сторону Владимира Зеленского словами "крыса загнана в угол".
По его мнению, украинский лидер попал "в крайне неприятную ситуацию".
Глава Белого дома тем временем считает необязательным присутствие Зеленского на переговорах по завершению конфликта на Украине.
14:10:02 22-02-2025
Эх, Медведев, Медведев...
15:59:47 22-02-2025
Да он много чего говорит
22:28:48 22-02-2025
Жириновский был хотя бы смешной
08:22:05 24-02-2025
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал СВО народной войной. Народной.
15:30:01 24-02-2025
"Надо прямо сказать, сегодня мы можем уже об этом говорить"...