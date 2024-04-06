Мэр потребовал от жителей Оренбурга немедленно покинуть зону подтопления

По словам Сергея Салмина, вода из Урала продолжит прибывать

06 апреля 2024, 20:00, ИА Амител

Наводнение / Фото: unsplash.com

Уровень воды в реке Урал уже ближайшей ночью может достичь критической отметки, а потому жителям Оренбурга следует немедленно эвакуироваться из подтопленных районов. Об этом заявил глава города Сергей Салмин.

"Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно. У нас больше нет времени на уговоры", — отметил он.

По его словам, нежелающих покидать опасную зону будут эвакуировать принудительно при участии полицейских. Мэр подчеркнул, что Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации, и власти обязаны обеспечить безопасность населения.

Накануне в Орске Оренбургской области прорвало дамбу, в результате чего в городе началось сильное наводнение. Известно как минимум о трех погибших.