Мэр потребовал от жителей Оренбурга немедленно покинуть зону подтопления
По словам Сергея Салмина, вода из Урала продолжит прибывать
06 апреля 2024, 20:00, ИА Амител
Уровень воды в реке Урал уже ближайшей ночью может достичь критической отметки, а потому жителям Оренбурга следует немедленно эвакуироваться из подтопленных районов. Об этом заявил глава города Сергей Салмин.
"Я требую ото всех немедленно покинуть дома в зоне подтопления. В ближайшее время мы используем систему оповещения, отнеситесь к сигналу серьезно. У нас больше нет времени на уговоры", — отметил он.
По его словам, нежелающих покидать опасную зону будут эвакуировать принудительно при участии полицейских. Мэр подчеркнул, что Оренбурге действует режим чрезвычайной ситуации, и власти обязаны обеспечить безопасность населения.
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