Местами дожди с мокрым снегом. О погоде в Алтайском крае 23 апреля
В Барнауле ожидается от +6 до +8 градусов
23 апреля 2024, 06:00, ИА Амител
Рассвет и снег на горах / Фото: unsplash.com
От +6 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.
Преимущественно без осадков, по востоку местами пройдут небольшие дожди, по северо-востоку, возможно, с мокрым снегом. Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
В Барнауле ожидается от +6 до +8 градусов. В первой половине дня небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с.
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