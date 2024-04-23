Местами дожди с мокрым снегом. О погоде в Алтайском крае 23 апреля

В Барнауле ожидается от +6 до +8 градусов

23 апреля 2024, 06:00, ИА Амител

Рассвет и снег на горах / Фото: unsplash.com

От +6 до +11 градусов ожидается в Алтайском крае днем 23 апреля. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра.

Преимущественно без осадков, по востоку местами пройдут небольшие дожди, по северо-востоку, возможно, с мокрым снегом. Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы до 18 м/с.

В Барнауле ожидается от +6 до +8 градусов. В первой половине дня небольшой дождь. Ветер северный, 5-10 м/с.