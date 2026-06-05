Миграционное цунами. В Барнауле обсудили новые правила для иностранцев и где взять рабочих

По предварительным данным, в Алтайском крае только 70% иностранцев находятся законно

05 июня 2026, 14:30, ИА Амител

Дискуссия по вопросам "Миграционного цунами"/ Фото предоставлено пресс-службой ЛДПР

Как контролировать "миграционное цунами", и кто будет работать, если трудовые мигранты покинут Россию? Эти и другие вопросы, касающиеся "гостей нашей страны" обсуждали в Барнауле рамках дискуссии, которую организовали Алтайское региональное отделение Ассоциации юристов России совместно с Главным управлением МВД России по Алтайскому краю. Участие в мероприятии также приняли представители ЛДПР (партии, одной из первых заявивших о необходимости ужесточить миграционное законодательство в России), представители бизнеса, юристы, ГУ МВД России по Алтайскому краю по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, и уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев.

Новый подход к иностранцам

В октябре 2025года была утверждена Концепция государственной миграционной политики РФ на 2026–2030 годы. Ее ключевая идея – обеспечение баланса экономических потребностей государства и надлежащего контроля за пребывающими иностранными гражданами, с соблюдением и уважением прав человека и обеспечением национальной безопасности, а также борьба с формированием этнических анклавов, создание устойчивой системы ответственности работодателей. Одним из первых регионов России, где функционирует система "цифрового контроля" стал Алтайский край.

Замначальника ГУ МВД России по Алтайскому краю по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан Виталий Полтарыхин рассказал о новых подходах к работе с иностранными гражданами. Он отметил, что вектор государства кардинально поменялся. После теракт в ТЦ "Крокус", а также социальной напряженности из-за правонарушений со стороны иностранцев, государство начало принимать серьезные меры по борьбе с нелегальной миграцией.

Сегодня во главе угла службы стоит контрольно-надзорная деятельность за иностранными гражданами, которые находятся на территории России. Ожидается, что результатом этой работы станет снижение числа незаконных мигрантов,а также вывод из "серой зоны" трудовой миграции, указал Полтарыхин.

Эксперт отметил, что по предварительным данным, в Алтайском крае только 70% иностранцев находятся законно. "Гости" изыскивают всяческие лазейки, чтобы уйти от законного оформления. Например, согласно разрешению, они должны находиться в нашей стране не более 90 дней. 89 дней законно отработали, на 90-й - "пропали". "И самое печальное, что в этом им "помогают" наши соотечественники, которые пытаются сэкономить на дешевой рабочей силе", - рассказал Полтарыхин.

"Наша концепция - законно находящиеся граждане. Хотите жить, трудиться - будьте любезны надлежавшим образом оформить все документы", - отметил эксперт.

Вид на жительство без гражданства

Также эксперты отмечают, что сегодня начали перепроверять и тех, кто легализовал свое положение в стране. Вызывает вопросы статус граждан, которые много лет живут в России, получив вид на жительство, но не оформляют российское гражданство. Сейчас около 10 000 человек проживают в Алтайском крае, получив вид на жительство, но оформлять российское гражданство — не спешат. Причина, по словам экспертов в том, что "сидеть на двух стульях", то есть быть гражданином Казахстана, но при этом проживать в России — удобнее.

Те, кто имеют вид на жительство и имеющие гражданство отличаются только одним: первые не имеют право голосовать, отметили выступающие. При этом они пользуются такими же возможностями, что и граждане РФ.

"У нас, например, есть иностранные семьи, где все члены семьи имеют вид на жительство в России. Однако приезжают сюда только когда им удобно. Например, надо детей поводить по врачам и проставить прививки. По закону же тем, кто имеет вид на жительство в нашей стране, необходимо проживать здесь не менее шести месяцев. Такие же требования и в странах Европы. Там хоть раз допустишь нарушение: пробыл в стране меньше положенного срока, вид на жительство аннулируют навсегда. У нас же почему-то возмущаются, когда им указывают на нарушение этого требования", - говорят эксперты.

Нет "резиновым квартирам"

Координатор алтайского реготделения ЛДПР Сергей Булаев напомнил, что партия уже много лет занимается "миграционной проблемой" и на федеральном уровне не раз представляла законодательные инициативы, призванные навести порядок в этой сфере. Но не все предложения партии находили отклик.

Одна из таких инициатив касается борьбы с "резиновыми квартирами" - теми, где прописано огромное число "иностранных гостей". Партия предлагает ограничить площадь жилья, приходящуюся на каждого зарегистрированного мигранта в квартирах и хостелах, особенно в многоквартирных домах.

Замначальника ГУ МВД России по Алтайскому краю по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан отметил важность и актуальность этой меры. По его словам, такой закон позволил бы бороться с незаконной пропиской мигрантом.

"Мы сталкиваемся порой с тем, как и в каких условиях проживают мигранты в тех же хостелах: кровати в три яруса, нет ни тумбочек, ни шкафов для личных вещей. Ну должны же быть хотя бы минимальные человеческие условия для людей. Проект, который предлагает ЛДПР, думаю, точно имеет право на жизнь", - отметил он.Также Сергей Булаев перечислил и ряд других инициатив партии по борьбе с нелегальной миграцией.

Дискуссия по вопросам "Миграционного цунами"/ Фото предоставлено пресс-службой ЛДПР

А кому работать?

Представителей бизнеса интересовал вопрос: кто будет работать, если трудовые мигранты испугаются строгих мер и не поедут в Россию? Где тогда взять рабочие руки?

В России есть кому работать, считает Сергей Булаев. По его словам, проблема только в том, что одни не желают работать за копейки, а другие не хотят платить достойную зарплату. Но "экономить" за счет нелегальных мигрантов - неправильно.

Полтарыхин добавил, что из всего количества трудовых мигрантов, которые сейчас работают в Алтайском крае очень мало тех, кто имеет хоть какую-то квалификацию и специализацию. Большей частью это низкоквалифицированные чернорабочие.

Опасаться того, что все они после ужесточения миграционной политик России, массово поедут в Европу или Арабские страны — не стоит, считают эксперты. В этих странах есть кому закрыть потребности в рабочей силе. Да и требования к мигрантам там гораздо жестче, чем у нас сейчас. Поэтому наши соседи из ближнего зарубежья рано или поздно вынуждены будут встраиваться в те требования, которые предъявляет Россия. Тем более, что эти требования просты: работать и жить достаточно прозрачно, не нарушать законы.

Также выступающие отметили, что государство подумало о бизнесе и о том, что собирать документы на иностранных работников предпринимателям довольно непросто. Поэтому сейчас идет разработка сервиса единого окна, который позволит в кратчайшие сроки работнику-иностранцу оформить все положенные документы и на законных основаниях заключить трудовой договор, который защитит права и работодателя и работника.