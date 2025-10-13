Более 30 тысяч мигрантов выдворили из России за восемь месяцев

Все иностранные граждане покинули страну за нарушение миграционного законодательства

13 октября 2025, 16:30, ИА Амител

Мигранты / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в Max о том, что законодательные акты, одобренные Госдумой в миграционной сфере, направлены на усиление контроля за соблюдением российского законодательства иностранными гражданами.

Он отметил, что 10 сентября истек срок пребывания в России для иностранцев, чьи данные внесены в реестр контролируемых лиц – базу данных о мигрантах, находящихся в РФ нелегально. Володин подчеркнул, что за восемь месяцев 2025 года Федеральной службой судебных приставов было выдворено из страны около 35 тысяч иностранцев, нарушивших миграционные правила.

По сведениям МВД, на начало сентября в реестре числилось 770 тысяч мигрантов, среди которых треть – женщины и дети. Председатель Госдумы добавил, что в отношении этих лиц введен новый миграционный режим, подразумевающий их высылку.

Этот режим предполагает значительное увеличение контролирующих мер, а также ограничение некоторых прав.