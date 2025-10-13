Более 30 тысяч мигрантов выдворили из России за восемь месяцев

НОВОСТИПолитика

Все иностранные граждане покинули страну за нарушение миграционного законодательства

13 октября 2025, 16:30, ИА Амител

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил в Max о том, что законодательные акты, одобренные Госдумой в миграционной сфере, направлены на усиление контроля за соблюдением российского законодательства иностранными гражданами.

Он отметил, что 10 сентября истек срок пребывания в России для иностранцев, чьи данные внесены в реестр контролируемых лиц – базу данных о мигрантах, находящихся в РФ нелегально. Володин подчеркнул, что за восемь месяцев 2025 года Федеральной службой судебных приставов было выдворено из страны около 35 тысяч иностранцев, нарушивших миграционные правила.

По сведениям МВД, на начало сентября в реестре числилось 770 тысяч мигрантов, среди которых треть – женщины и дети. Председатель Госдумы добавил, что в отношении этих лиц введен новый миграционный режим, подразумевающий их высылку.

Этот режим предполагает значительное увеличение контролирующих мер, а также ограничение некоторых прав.

«Все те, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть нашу страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае мигранту грозит принудительное выдворение с наложением штрафа. После этого в течение минимум пяти лет для него будет закрыт въезд в Россию», – написал Володин.

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

16:38:40 13-10-2025

За это время нужно выдворить 3 млн, тогда будет виден результат

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:22:08 13-10-2025

30 уехали, а сколько приехали? 300 или 3000?

  9 Нравится
Ответить
