Почему на заводах Барнаула все больше мигрантов и кем они работают

Они эффективные и трудолюбивые

17 марта 2026, 06:15, ИА Амител

Индусы на заводе / Фото: создано в нейросети ChatGPT
Индусы на заводе / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Алтайские предприятия все чаще привлекают на работу трудовых мигрантов из Индии, чтобы закрыть кадровый дефицит. В отдельных компаниях иностранные сотрудники уже составляют значительную часть коллектива. Например, на одном из предприятий Барнаула значимая часть работников — граждане Индии, рассказала в интервью Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул руководитель рекрутингового агентства "Жираф" Жанна Крамарева.

«Если в 2021 году на работу в России приехали около пяти тысяч индийцев, то в 2025-м — уже 72 тысячи. Можно говорить о взрывном росте таких специалистов, привлеченных в страну», — отметила Крамарева.

Эксперт рассказала, что в Индии уже начали готовить специалистов для российского рынка труда. Например, обучают сварщиков для последующей работы в нашей стране. Несмотря на ограничения регионального законодательства на привлечение иностранной рабочей силы, ряд предприятий Алтайского края активно пользуются такой возможностью. По словам Крамаревой, особенно заметна эта тенденция в швейной промышленности. В частности, предприятиях холдинга легкой промышленности "БТК групп" в Барнауле (в холдинг входит Барнаульский меланжевый комбинат).  

«Если два-три года назад при численности сотрудников предприятия около 880 человек работало примерно 200 индийцев, то в 2025 году при штате около тысячи сотрудников уже 400 работников — граждане Индии», — рассказала она.

При этом работодатели отмечают высокую эффективность иностранных сотрудников. По словам эксперта, руководители заводов и предприятий называют индусов очень эффективными и продуктивными. Помимо швейного производства, иностранные рабочие также привлекаются на предприятия по производству мешкотары.

В настоящее время предприятия региона испытывают серьезную нехватку рабочих кадров, особенно в небольших городах и районах. В условиях острого дефицита кадров привлечение иностранной рабочей силы становится одним из ключевых способов поддерживать работу предприятий.

«Есть производственные предприятия, которые просто не могут найти рабочих на месте. Мы помогаем им привлекать специалистов из других стран, например из Средней Азии», — рассказала Жанна Крамарева.

Читайте большое интервью с руководителем агентства "Жираф" на сайте amic.ru.

Гость

06:57:26 17-03-2026

Прямо таки 40% индусов? Или может все-таки индийцев?

Гость

07:06:30 17-03-2026

Гость (06:57:26 17-03-2026) Прямо таки 40% индусов? Или может все-таки индийцев?... В 80-х вьетнамцы были.

Гость

07:31:24 17-03-2026

Гость (07:06:30 17-03-2026) В 80-х вьетнамцы были.... Были на ХБК,но не 40%

вокруг света, как вокруг смеха

11:11:03 17-03-2026

Гость (07:06:30 17-03-2026) В 80-х вьетнамцы были.... торговали водкой, джинсами вьетнамцы хорошо.
интересно что привезут Рам и Шиам.
ходят слухи, что и афганцы собирают чемоданы, для поездки в АлтКраину.
эти наверняка приедут не с часами,, 7 мелодий".

Гость

00:53:11 18-03-2026

вокруг света, как вокруг смеха (11:11:03 17-03-2026) торговали водкой, джинсами вьетнамцы хорошо.интересно чт... эти тут даром не упали

HadKon

07:14:55 17-03-2026

Очередной псиоп от HR агенств

Гость

07:50:28 17-03-2026

за счет государства проводят водичку, мигранты. Это так патриотично....

дед ворчун.

07:59:57 17-03-2026

любит наше правительство гастарбайтеров и заботится, чтобы не остались без работы.

Гость

08:31:05 17-03-2026

дед ворчун. (07:59:57 17-03-2026) любит наше правительство гастарбайтеров и заботится, чтобы н...
Удобный народец, не то, что свой: платить можно мало, лечить и учить не нужно, о демографии заботиться не надо, недовольных сразу выпинывают.

дед ворчун.

10:01:17 17-03-2026

Гость (08:31:05 17-03-2026) Удобный народец, не то, что свой: платить можно мало, ле... таки да.
так же европейские власти думали про своих понаехавших-арабах, африканцах, да и тех же жителях Индии.
а наши власти в телевизоре рассказывали, какие недалёкие европейцы-аборигены.
прошло 10-15 лет.
те же грабли начинаются здесь.

Гость

13:04:43 17-03-2026

дед ворчун. (10:01:17 17-03-2026) таки да.так же европейские власти думали про своих понае... Для них это не грабли, а способ набить карманы и элемент давления на нас, местных.

Гость

08:34:36 17-03-2026

дед ворчун. (07:59:57 17-03-2026) любит наше правительство гастарбайтеров и заботится, чтобы н... Тут дело не в правительстве, а т.н. "бизнесменах". Просто экономия на зарплате.

Гость

10:17:28 17-03-2026

Гость (08:34:36 17-03-2026) Тут дело не в правительстве, а т.н. "бизнесменах". Просто эк... как это не в правительстве дело? А кто с растопертыми объятиями разрешает массовый въезд, раздает ништяки и благоприятствует?

ыть

09:03:51 17-03-2026

Ясен пень, за те гроши, которые платят индусам никто из наших работать не пойдет. Исключительно из-за дешевизны рабсилы нанимают индусов, а не из-за того, что "Они эффективные и трудолюбивые". Кто работал с индусами знает, что им всегда нужен надсмотрщик, лучше с палкой, ибо где можно профилонить - они будут филонить. Трудоголиков, блин нашли.

Шинник

10:23:58 17-03-2026

ыть (09:03:51 17-03-2026) Ясен пень, за те гроши, которые платят индусам никто из наши... С таким же успехом можно УФСИН нанять.Тамеще дешевле будет

Гость

11:02:17 17-03-2026

Шинник (10:23:58 17-03-2026) С таким же успехом можно УФСИН нанять.Тамеще дешевле будет... есть там, на БМК и,, химики".
ждут пенсию, как и шинник.

Олег

09:16:00 17-03-2026

ермины «индиец» и «индус» часто используются как синонимы, но это неверно. Индиец — это гражданин Индии, независимо от его религии, этнической принадлежности или языка. Это гражданско-географическое понятие. В то время как индус — это человек, исповедующий индуизм, независимо от того, где он живёт: в Индии или за её пределами. Это религиозное понятие.

Гость

13:30:46 17-03-2026

Олег (09:16:00 17-03-2026) ермины «индиец» и «индус» часто используются как синонимы, н...
Еще один умник. Где вы нашли в статье слово индус? Везде индийцев написано, а не индусов. Лишь бы ляпнуть, а что не важно

ДМВ

15:36:28 17-03-2026

Гость (13:30:46 17-03-2026) Еще один умник. Где вы нашли в статье слово индус? Везде... А как подписано фото ?

Олег

09:23:56 17-03-2026

40%-сколько в человеках?
Карантин прошли? Обследованы, а то навезут индийской заразы?
Собакам при перемещении прививки делают, а индийцам?
Где живут ?
Взяты ли у них ДНК и отпечатки пальцев?
От Ковида вакцинированы?
Не мерзнут ли?
Как организован досуг?
Половой состав ж/м?

Гость

09:29:49 17-03-2026

Олег (09:23:56 17-03-2026) 40%-сколько в человеках?Карантин прошли? Обследованы, а... Читать не пробовал?
«Если два-три года назад при численности сотрудников предприятия около 880 человек работало примерно 200 индусов, то в 2025 году при штате около тысячи сотрудников уже 400 работников — граждане Индии»

dok_СФ

10:38:14 17-03-2026

Гость (09:29:49 17-03-2026) Читать не пробовал? «Если два-три года назад при численн... Интересно, сколько в Барнауле на вахте работают? Если 400, то может сократить расходы на переезды и не только.. ?

Гость

11:17:06 17-03-2026

Гость (09:29:49 17-03-2026) Читать не пробовал? «Если два-три года назад при численн... "Алех" не читатель,"Алех" писатель!

Гость

12:26:10 17-03-2026

Гость (11:17:06 17-03-2026) "Алех" не читатель,"Алех" писатель!... Излагать по делу надо, кратко и четко.
Вопросы учета, обустройства и индийской заразы не раскрыты.
Понавезут сифака иноземного, а потом людей в намордники, коров на убой.

Гость

10:23:34 17-03-2026

Джимми Джимми, Ача Ача
День и ночь они (работают)

Гость

10:26:49 17-03-2026

получается БМК это на 40% иностранное предприятие. За такое и налоги должны быть повыше. Почему с мигрантов налогов и отчислений меньше. это дискриминация граждан РФ.

Гость

16:08:47 17-03-2026

Главное учить их русскому и запрещать на их языке говорить в общественных местах, а то в центре уже толпы ходят и на улице и в магазинах и кто знает что он нас на своём говорят(

Гость

00:56:01 18-03-2026

Я уже сводил в кино индианку

Гость

08:40:59 18-03-2026

Гость (00:56:01 18-03-2026) Я уже сводил в кино индианку... фу

