Почему на заводах Барнаула все больше мигрантов и кем они работают

Они эффективные и трудолюбивые

17 марта 2026, 06:15, ИА Амител

Индусы на заводе / Фото: создано в нейросети ChatGPT

Алтайские предприятия все чаще привлекают на работу трудовых мигрантов из Индии, чтобы закрыть кадровый дефицит. В отдельных компаниях иностранные сотрудники уже составляют значительную часть коллектива. Например, на одном из предприятий Барнаула значимая часть работников — граждане Индии, рассказала в интервью Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул руководитель рекрутингового агентства "Жираф" Жанна Крамарева.

«Если в 2021 году на работу в России приехали около пяти тысяч индийцев, то в 2025-м — уже 72 тысячи. Можно говорить о взрывном росте таких специалистов, привлеченных в страну», — отметила Крамарева.

Эксперт рассказала, что в Индии уже начали готовить специалистов для российского рынка труда. Например, обучают сварщиков для последующей работы в нашей стране. Несмотря на ограничения регионального законодательства на привлечение иностранной рабочей силы, ряд предприятий Алтайского края активно пользуются такой возможностью. По словам Крамаревой, особенно заметна эта тенденция в швейной промышленности. В частности, предприятиях холдинга легкой промышленности "БТК групп" в Барнауле (в холдинг входит Барнаульский меланжевый комбинат).

«Если два-три года назад при численности сотрудников предприятия около 880 человек работало примерно 200 индийцев, то в 2025 году при штате около тысячи сотрудников уже 400 работников — граждане Индии», — рассказала она.

При этом работодатели отмечают высокую эффективность иностранных сотрудников. По словам эксперта, руководители заводов и предприятий называют индусов очень эффективными и продуктивными. Помимо швейного производства, иностранные рабочие также привлекаются на предприятия по производству мешкотары.

В настоящее время предприятия региона испытывают серьезную нехватку рабочих кадров, особенно в небольших городах и районах. В условиях острого дефицита кадров привлечение иностранной рабочей силы становится одним из ключевых способов поддерживать работу предприятий.

«Есть производственные предприятия, которые просто не могут найти рабочих на месте. Мы помогаем им привлекать специалистов из других стран, например из Средней Азии», — рассказала Жанна Крамарева.

