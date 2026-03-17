Почему на заводах Барнаула все больше мигрантов и кем они работают
Они эффективные и трудолюбивые
17 марта 2026, 06:15, ИА Амител
Алтайские предприятия все чаще привлекают на работу трудовых мигрантов из Индии, чтобы закрыть кадровый дефицит. В отдельных компаниях иностранные сотрудники уже составляют значительную часть коллектива. Например, на одном из предприятий Барнаула значимая часть работников — граждане Индии, рассказала в интервью Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул руководитель рекрутингового агентства "Жираф" Жанна Крамарева.
«Если в 2021 году на работу в России приехали около пяти тысяч индийцев, то в 2025-м — уже 72 тысячи. Можно говорить о взрывном росте таких специалистов, привлеченных в страну», — отметила Крамарева.
Эксперт рассказала, что в Индии уже начали готовить специалистов для российского рынка труда. Например, обучают сварщиков для последующей работы в нашей стране. Несмотря на ограничения регионального законодательства на привлечение иностранной рабочей силы, ряд предприятий Алтайского края активно пользуются такой возможностью. По словам Крамаревой, особенно заметна эта тенденция в швейной промышленности. В частности, предприятиях холдинга легкой промышленности "БТК групп" в Барнауле (в холдинг входит Барнаульский меланжевый комбинат).
«Если два-три года назад при численности сотрудников предприятия около 880 человек работало примерно 200 индийцев, то в 2025 году при штате около тысячи сотрудников уже 400 работников — граждане Индии», — рассказала она.
При этом работодатели отмечают высокую эффективность иностранных сотрудников. По словам эксперта, руководители заводов и предприятий называют индусов очень эффективными и продуктивными. Помимо швейного производства, иностранные рабочие также привлекаются на предприятия по производству мешкотары.
В настоящее время предприятия региона испытывают серьезную нехватку рабочих кадров, особенно в небольших городах и районах. В условиях острого дефицита кадров привлечение иностранной рабочей силы становится одним из ключевых способов поддерживать работу предприятий.
«Есть производственные предприятия, которые просто не могут найти рабочих на месте. Мы помогаем им привлекать специалистов из других стран, например из Средней Азии», — рассказала Жанна Крамарева.
06:57:26 17-03-2026
Прямо таки 40% индусов? Или может все-таки индийцев?
07:06:30 17-03-2026
Гость (06:57:26 17-03-2026) Прямо таки 40% индусов? Или может все-таки индийцев?... В 80-х вьетнамцы были.
07:31:24 17-03-2026
Гость (07:06:30 17-03-2026) В 80-х вьетнамцы были.... Были на ХБК,но не 40%
11:11:03 17-03-2026
Гость (07:06:30 17-03-2026) В 80-х вьетнамцы были.... торговали водкой, джинсами вьетнамцы хорошо.
00:53:11 18-03-2026
вокруг света, как вокруг смеха (11:11:03 17-03-2026) торговали водкой, джинсами вьетнамцы хорошо.интересно чт... эти тут даром не упали
07:14:55 17-03-2026
Очередной псиоп от HR агенств
07:50:28 17-03-2026
за счет государства проводят водичку, мигранты. Это так патриотично....
07:59:57 17-03-2026
любит наше правительство гастарбайтеров и заботится, чтобы не остались без работы.
08:31:05 17-03-2026
дед ворчун. (07:59:57 17-03-2026)
Удобный народец, не то, что свой: платить можно мало, лечить и учить не нужно, о демографии заботиться не надо, недовольных сразу выпинывают.
10:01:17 17-03-2026
Гость (08:31:05 17-03-2026) Удобный народец, не то, что свой: платить можно мало, ле... таки да.
так же европейские власти думали про своих понаехавших-арабах, африканцах, да и тех же жителях Индии.
а наши власти в телевизоре рассказывали, какие недалёкие европейцы-аборигены.
прошло 10-15 лет.
те же грабли начинаются здесь.
13:04:43 17-03-2026
дед ворчун. (10:01:17 17-03-2026) таки да.так же европейские власти думали про своих понае... Для них это не грабли, а способ набить карманы и элемент давления на нас, местных.
08:34:36 17-03-2026
дед ворчун. (07:59:57 17-03-2026) любит наше правительство гастарбайтеров и заботится, чтобы н... Тут дело не в правительстве, а т.н. "бизнесменах". Просто экономия на зарплате.
10:17:28 17-03-2026
Гость (08:34:36 17-03-2026) Тут дело не в правительстве, а т.н. "бизнесменах". Просто эк... как это не в правительстве дело? А кто с растопертыми объятиями разрешает массовый въезд, раздает ништяки и благоприятствует?
09:03:51 17-03-2026
Ясен пень, за те гроши, которые платят индусам никто из наших работать не пойдет. Исключительно из-за дешевизны рабсилы нанимают индусов, а не из-за того, что "Они эффективные и трудолюбивые". Кто работал с индусами знает, что им всегда нужен надсмотрщик, лучше с палкой, ибо где можно профилонить - они будут филонить. Трудоголиков, блин нашли.
10:23:58 17-03-2026
ыть (09:03:51 17-03-2026) Ясен пень, за те гроши, которые платят индусам никто из наши... С таким же успехом можно УФСИН нанять.Тамеще дешевле будет
11:02:17 17-03-2026
Шинник (10:23:58 17-03-2026) С таким же успехом можно УФСИН нанять.Тамеще дешевле будет... есть там, на БМК и,, химики".
ждут пенсию, как и шинник.
09:16:00 17-03-2026
ермины «индиец» и «индус» часто используются как синонимы, но это неверно. Индиец — это гражданин Индии, независимо от его религии, этнической принадлежности или языка. Это гражданско-географическое понятие. В то время как индус — это человек, исповедующий индуизм, независимо от того, где он живёт: в Индии или за её пределами. Это религиозное понятие.
13:30:46 17-03-2026
Олег (09:16:00 17-03-2026)
Еще один умник. Где вы нашли в статье слово индус? Везде индийцев написано, а не индусов. Лишь бы ляпнуть, а что не важно
15:36:28 17-03-2026
Гость (13:30:46 17-03-2026) Еще один умник. Где вы нашли в статье слово индус? Везде... А как подписано фото ?
09:23:56 17-03-2026
40%-сколько в человеках?
Карантин прошли? Обследованы, а то навезут индийской заразы?
Собакам при перемещении прививки делают, а индийцам?
Где живут ?
Взяты ли у них ДНК и отпечатки пальцев?
От Ковида вакцинированы?
Не мерзнут ли?
Как организован досуг?
Половой состав ж/м?
09:29:49 17-03-2026
Олег (09:23:56 17-03-2026) 40%-сколько в человеках?Карантин прошли? Обследованы, а... Читать не пробовал?
«Если два-три года назад при численности сотрудников предприятия около 880 человек работало примерно 200 индусов, то в 2025 году при штате около тысячи сотрудников уже 400 работников — граждане Индии»
10:38:14 17-03-2026
Гость (09:29:49 17-03-2026) Читать не пробовал? «Если два-три года назад при численн... Интересно, сколько в Барнауле на вахте работают? Если 400, то может сократить расходы на переезды и не только.. ?
11:17:06 17-03-2026
Гость (09:29:49 17-03-2026) Читать не пробовал? «Если два-три года назад при численн... "Алех" не читатель,"Алех" писатель!
12:26:10 17-03-2026
Гость (11:17:06 17-03-2026) "Алех" не читатель,"Алех" писатель!... Излагать по делу надо, кратко и четко.
Вопросы учета, обустройства и индийской заразы не раскрыты.
Понавезут сифака иноземного, а потом людей в намордники, коров на убой.
10:23:34 17-03-2026
10:26:49 17-03-2026
получается БМК это на 40% иностранное предприятие. За такое и налоги должны быть повыше. Почему с мигрантов налогов и отчислений меньше. это дискриминация граждан РФ.
16:08:47 17-03-2026
Главное учить их русскому и запрещать на их языке говорить в общественных местах, а то в центре уже толпы ходят и на улице и в магазинах и кто знает что он нас на своём говорят(
00:56:01 18-03-2026
