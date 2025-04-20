Не менее трех взрывов прогремело в Донецке во время пасхального перемирия

В одном из районов города наблюдается крупное задымление

20 апреля 2025, 17:00, ИА Амител

Огонь / Фото: Guido Jansen / unsplash.com

В Донецке во время пасхального перемирия прогремело не менее трех взрывов, сообщает корреспондент РИА Новости. Взрывы прозвучали после 09:00, в одном из районов города наблюдается крупное задымление.

"На место происшествия выехали спасательные службы", – передает агентство.

До этого управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что утром ВСУ, несмотря на перемирие, атаковали Горловку. Город обстреляли четырьмя снарядами калибра 155 миллиметров.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Глава государства призвал Украину последовать примеру России. По его мнению, ход перемирия покажет готовность киевского режима к желанию и способности мирно урегулировать вопрос. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках перемирия Украина будет действовать "зеркально", по принципу "тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов". По его словам, в случае если тишина "воцарится", перемирие можно продлить и после Пасхи.