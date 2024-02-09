Путин рассказал, кого защищает Россия и почему

Президент подчеркнул, что россияне сами по себе люди "человекоориентированные"

09 февраля 2024, 07:57, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия сегодня защищает своих людей, себя, свою Родину и общее будущее, сообщает РИА Новости.

"Мы ни на кого не нападаем. С чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий в Донбассе. И мы защищаем своих людей, себя, свою Родину и наше будущее", – отметил Путин.

Он подчеркнул, что россияне сами по себе люди "человекоориентированные", в то время как западное общество – прагматичное. В итоге житель России думает больше о ценностях моральных и нравственных, а жители западных стран ищут пользу и выгоду.

"Я не говорю, что это плохо, это дает возможность сегодняшнему "золотому миллиарду" добиваться хороших успехов в производстве, даже в науке и так далее. Здесь нет ничего плохого – я просто говорю, что мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено", – пояснил Путин.

Также Путин объяснил, почему Запад начал осознавать невозможность поражения России.