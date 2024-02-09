Путин рассказал, кого защищает Россия и почему
Президент подчеркнул, что россияне сами по себе люди "человекоориентированные"
09 февраля 2024, 07:57, ИА Амител
Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что Россия сегодня защищает своих людей, себя, свою Родину и общее будущее, сообщает РИА Новости.
"Мы ни на кого не нападаем. С чего начались события на Украине? С госпереворота и с начала боевых действий в Донбассе. И мы защищаем своих людей, себя, свою Родину и наше будущее", – отметил Путин.
Он подчеркнул, что россияне сами по себе люди "человекоориентированные", в то время как западное общество – прагматичное. В итоге житель России думает больше о ценностях моральных и нравственных, а жители западных стран ищут пользу и выгоду.
"Я не говорю, что это плохо, это дает возможность сегодняшнему "золотому миллиарду" добиваться хороших успехов в производстве, даже в науке и так далее. Здесь нет ничего плохого – я просто говорю, что мы вроде как выглядим одинаково, но сознание немножко по-разному выстроено", – пояснил Путин.
Также Путин объяснил, почему Запад начал осознавать невозможность поражения России.
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