Путин прокомментировал заявления о войне России с США и Польшей

Сейчас мирное население запугивают "российской угрозой"

09 февраля 2024, 06:55, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал дешевой провокацией заявления о необходимости войны США и России, сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что мирное население стараются запугать мнимой российской угрозой.

"Это очевидный факт. И думающие люди – не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди – прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза", – указал президент России.

Что касается Польши, то войска могут быть направлены в эту страну, только если она нападет на Россию.

"Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов", – пояснил Путин.

Также Путин назвал лишь один вариант, который есть у НАТО по Украине.