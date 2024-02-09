Путин прокомментировал заявления о войне России с США и Польшей
Сейчас мирное население запугивают "российской угрозой"
09 февраля 2024, 06:55, ИА Амител
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону назвал дешевой провокацией заявления о необходимости войны США и России, сообщает РИА Новости.
Путин отметил, что мирное население стараются запугать мнимой российской угрозой.
"Это очевидный факт. И думающие люди – не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди – прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза", – указал президент России.
Что касается Польши, то войска могут быть направлены в эту страну, только если она нападет на Россию.
"Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов", – пояснил Путин.
Также Путин назвал лишь один вариант, который есть у НАТО по Украине.
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