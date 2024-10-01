Многокилометровые пробки сковали Павловский тракт в Барнауле
Заторы наблюдаются и на других участках
01 октября 2024, 08:15, ИА Амител
Пробка / Источник фото: unsplash.com
Крупные пробки образовались на Павловском тракте в Барнауле утром 1 октября, следует из данных 2ГИС.
В сторону центра заторы наблюдаются на двух участках:
- от магазина Dommer до пересечения с Попова;
- от пересечения с Малахова до перекрестка с Фурманова.
В направлении выезда из города движение затруднено возле гипермаркета "Лемана Про" (бывший "Леруа Мерлен").
В целом по городу пробки оцениваются в 7 баллов. Трудности также наблюдаются на Попова, Кутузова, Советской Армии и других улицах.
Кроме того, движение затруднено по Южному тракту в поселке Южном и при выезде из поселка Пригородного.
По прогнозу синоптиков, 1 октября в Барнауле потеплеет до +21 градуса. Преимущественно без осадков.
15:27:12 01-10-2024
а как там построят еще + 20 домов, и заживем. и расширение на 4 полосы Лесного еще грядет. Ну класс
10:12:51 02-10-2024
Гость (15:27:12 01-10-2024) а как там построят еще + 20 домов, и заживем. и расширение н... Они больше настроят) у нас же земли то мало) а предприятий масса.
15:31:54 01-10-2024
А от П. тракта на пр. Строителей в сторону пр. Красноармейского в это время пробки не было. Все стоящие ранее на пр Челюскинцев и пер. Ядринцева ехали?
01:14:02 02-10-2024
Зачем вообще про это писать. На павлике всегда утро - вечер пробки, центр вечером тоже стоит, да к этому уже все давно привыкли. Вот зима начнется, будет в два раза хуже. Вот вам новая идея для статьи, не благодарите.