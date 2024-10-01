Многокилометровые пробки сковали Павловский тракт в Барнауле

Заторы наблюдаются и на других участках

01 октября 2024, 08:15, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com

Крупные пробки образовались на Павловском тракте в Барнауле утром 1 октября, следует из данных 2ГИС.

В сторону центра заторы наблюдаются на двух участках:

от магазина Dommer до пересечения с Попова;

от пересечения с Малахова до перекрестка с Фурманова.

В направлении выезда из города движение затруднено возле гипермаркета "Лемана Про" (бывший "Леруа Мерлен").

В целом по городу пробки оцениваются в 7 баллов. Трудности также наблюдаются на Попова, Кутузова, Советской Армии и других улицах.

Кроме того, движение затруднено по Южному тракту в поселке Южном и при выезде из поселка Пригородного.

По прогнозу синоптиков, 1 октября в Барнауле потеплеет до +21 градуса. Преимущественно без осадков.