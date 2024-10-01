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Многокилометровые пробки сковали Павловский тракт в Барнауле

Заторы наблюдаются и на других участках

01 октября 2024, 08:15, ИА Амител

Пробка / Источник фото: unsplash.com
Пробка / Источник фото: unsplash.com

Крупные пробки образовались на Павловском тракте в Барнауле утром 1 октября, следует из данных 2ГИС.

В сторону центра заторы наблюдаются на двух участках:

  • от магазина Dommer до пересечения с Попова;
  • от пересечения с Малахова до перекрестка с Фурманова.

В направлении выезда из города движение затруднено возле гипермаркета "Лемана Про" (бывший "Леруа Мерлен").

В целом по городу пробки оцениваются в 7 баллов. Трудности также наблюдаются на Попова, Кутузова, Советской Армии и других улицах.

Кроме того, движение затруднено по Южному тракту в поселке Южном и при выезде из поселка Пригородного.

По прогнозу синоптиков, 1 октября в Барнауле потеплеет до +21 градуса. Преимущественно без осадков.

Барнаул Пробки

Комментарии 4

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Гость

15:27:12 01-10-2024

а как там построят еще + 20 домов, и заживем. и расширение на 4 полосы Лесного еще грядет. Ну класс

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Иван

10:12:51 02-10-2024

Гость (15:27:12 01-10-2024) а как там построят еще + 20 домов, и заживем. и расширение н... Они больше настроят) у нас же земли то мало) а предприятий масса.

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Гость

15:31:54 01-10-2024

А от П. тракта на пр. Строителей в сторону пр. Красноармейского в это время пробки не было. Все стоящие ранее на пр Челюскинцев и пер. Ядринцева ехали?

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Алексей

01:14:02 02-10-2024

Зачем вообще про это писать. На павлике всегда утро - вечер пробки, центр вечером тоже стоит, да к этому уже все давно привыкли. Вот зима начнется, будет в два раза хуже. Вот вам новая идея для статьи, не благодарите.

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