Мобильную связь МТС в сложных районах будут запускать с дрона

Базовая станция на гексакоптере обеспечивает скорость до 1,2 Гбит в секунду

20 мая 2026, 14:40, ИА Амител

Форум "Цифровая индустрия промышленной России" / Фото: ПАО МТС

На конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2026) в Нижнем Новгороде МТС показала аэромобильный комплекс связи с гексакоптером, базовой станцией LTE/5G ("ЭлТИ/5 Джи") российского производства "Иртея" и полноприводным автофургоном "ГАЗ Соболь NN 4x4". К началу 2028 года компания намерена собрать для региональных филиалов несколько десятков таких комплексов. Их задача — быстро создавать зону мобильной связи в труднодоступных местах, где людям, службам и бизнесу нужен устойчивый канал передачи данных.

Связь для удаленных территорий

Комплекс нужен там, где обычная мобильная сеть отсутствует или ее надо быстро усилить. Его могут применять на массовых событиях, во время сельхозработ, экологического мониторинга, поисковых операций и ликвидации последствий ЧС.

Еще одно направление — выделенные технологические сети Private ("Прайвит") LTE/5G для производственных площадок в удаленных районах.

Запуск за 30 минут

Два специалиста готовят комплекс к работе примерно за полчаса. Полноприводный фургон доставляет оборудование почти в любую точку, куда может пройти такая машина. После запуска привязной гексакоптер поднимает радиомодуль с антенной на высоту 100–200 метров.

Оттуда оборудование дает устойчивое радиопокрытие в радиусе 10–15 км. Комплекс может работать до трех суток подряд, а сложный рельеф не мешает сигналу.

Оператор управляет дроном и связью из фургона. Там же находятся блок управления базовой станцией, бензиновый генератор и другое оборудование. К сети оператора комплекс выходит через спутниковый канал или оптическую линию.

Тесты показали высокую скорость

В комплекс вошла серийная базовая станция 4G/5G, которую разработал и выпускает российский вендор "Иртея". Во время испытаний оборудование на гексакоптере передавало данные в стандарте 5G со скоростью до 1,2 Гбит/сек.

«МТС первой среди российских телеком-компаний приступила к испытаниям разных летательных аппаратов в качестве высотных телеком-платформ», — отметила генеральный директор МТС Инесса Галактионова.По ее словам, в марте в Саратовской области оператор уже запустил аэростат с базовой станцией, а на форуме ЦИПР-2026 представил аэромобильный комплекс связи.