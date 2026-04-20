В Алтайском крае выросло число сложных мошеннических схем

Злоумышленники все чаще используют многоступенчатую систему звонков

20 апреля 2026, 13:00, ИА Амител

В первом квартале 2026 года в Алтайском крае увеличилось количество мошеннических звонков с использованием многоэтапных сценариев. Об этом сообщили в МТС со ссылкой на данные сервиса "МТС Защитник". Если год назад злоумышленники чаще ограничивались одним контактом, то теперь они выстраивают целую цепочку звонков, чтобы добиться доверия и обмануть жертву. По оценкам компании, почти каждый седьмой такой звонок в регионе относится к сложным многоступенчатым схемам.

Давят на доверие

Многоэтапные сценарии строят вокруг постепенного вовлечения жертвы. Сначала человеку звонят под одним предлогом, затем подключаются новые участники разговора и усиливают давление. В итоге злоумышленники пытаются получить доступ к личным данным или убедить перевести деньги.

Чаще всего мишенью становятся пожилые люди. На граждан старше 65 лет приходится 58% подобных звонков. При этом привычные схемы обмана постепенно теряют эффективность, поэтому мошенники переходят к более точечным и персонализированным подходам.

Нередко звонящие представляются сотрудниками государственных органов. Также распространены звонки от якобы организаций, которые предлагают помощь с социальными выплатами, пенсионными вопросами или обещают быстрый доход и инвестиции. Большая часть таких вызовов приходится на первую половину дня — с 10 до 15 часов.

Как защититься

«Технологии лишь способствуют борьбе с мошенниками, последний рубеж защиты — ваш здравый смысл. Многоступенчатые схемы обмана опираются на доверие: не позволяйте себя обмануть — проверяйте источники информации и не доверяйте незнакомцам без подтверждения», — отмечает директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Эксперты советуют не передавать личные данные по телефону и не принимать решения под давлением. При подозрительных звонках лучше завершить разговор и перепроверить информацию через официальные источники.