Морозы слабеют. О погоде в Алтайском крае 24 февраля

Местами воздух прогреется до -5 градусов

24 февраля 2024, 06:01, ИА Амител

Зимнее утро / Фото: unsplash.com

От -10 до -15 градусов ожидается в Алтайском крае днем 24 февраля. Как сообщает региональный Гидрометцентр, местами будет теплее – по югу воздух прогреется до -5 градусов.

Преимущественно без осадков, по югу местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.

В Барнауле от -11 до -13 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменный, 2-7 м/с.