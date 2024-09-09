По прогнозам ученых, в ближайшие дни магнитосфера будет очень неспокойной

09 сентября 2024, 13:30, ИА Амител

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О возможном новом геомагнитном ударе предупреждает официальный сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Там опубликован прогноз, по которому угроза магнитной бури в ближайшие дни будет весьма высокой, а самый большой риск ожидается 10 сентября.

О том, что за магнитная буря может накрыть Землю 10 сентября 2024 года, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что 10 сентября на Землю обрушится магнитная буря? Такая вероятность есть и она немаленькая. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии . Там указано, что 10 сентября геомагнитная активность на Земле значительно увеличится. Впрочем, точно предсказать магнитную бурю очень сложно. А потому ученые оценивают лишь вероятность, с которой она может накрыть планету.

2 Какова вероятность магнитной бури 10 сентября 2024 года? Вероятность магнитной бури 10 сентября ученые оценивают в 25%. Это весьма высокий уровень угрозы. Но еще тревожнее то, что вероятность сильного магнитного шторма составляет внушительные 40%.

3 Насколько мощной может быть магнитная буря 10 сентября? Из прогноза следует, что грядущая магнитная буря может достичь мощности 6 баллов. Это "красная зона" и уровень G2, который обозначает "среднюю магнитную бурю". Но повторимся: остается и вероятность геомагнитного шторма.

4 Сколько продлится магнитная буря и когда она закончится? Судя по прогнозу, 10 сентября буря только начнется, а вот ее разгар наступит уже 11 сентября 2024 года. Примерный график выглядит так: буря начнется 10 сентября после 18:00 по московскому времени. На пик геомагнитные удары могут выйти после полуночи. А закончится магнитная буря не раньше полудня 11 сентября.

5 А будет ли магнитная буря сегодня, 9 сентября 2024 года? Судя по данным ученых, сейчас магнитной бури на Земле нет. Но угроза существует: вероятность оценивают в 10%.