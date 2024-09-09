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Мощный удар. Что за магнитная буря может обрушиться на Землю 10 сентября 2024 года?

По прогнозам ученых, в ближайшие дни магнитосфера будет очень неспокойной

09 сентября 2024, 13:30, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

О возможном новом геомагнитном ударе предупреждает официальный сайт Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Там опубликован прогноз, по которому угроза магнитной бури в ближайшие дни будет весьма высокой, а самый большой риск ожидается 10 сентября.

О том, что за магнитная буря может накрыть Землю 10 сентября 2024 года, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что 10 сентября на Землю обрушится магнитная буря?

Такая вероятность есть и она немаленькая. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии. Там указано, что 10 сентября геомагнитная активность на Земле значительно увеличится.
Впрочем, точно предсказать магнитную бурю очень сложно. А потому ученые оценивают лишь вероятность, с которой она может накрыть планету.
2

Какова вероятность магнитной бури 10 сентября 2024 года?

Вероятность магнитной бури 10 сентября ученые оценивают в 25%. Это весьма высокий уровень угрозы. Но еще тревожнее то, что вероятность сильного магнитного шторма составляет внушительные 40%.
3

Насколько мощной может быть магнитная буря 10 сентября?

Из прогноза следует, что грядущая магнитная буря может достичь мощности 6 баллов. Это "красная зона" и уровень G2, который обозначает "среднюю магнитную бурю". Но повторимся: остается и вероятность геомагнитного шторма.
4

Сколько продлится магнитная буря и когда она закончится?

Судя по прогнозу, 10 сентября буря только начнется, а вот ее разгар наступит уже 11 сентября 2024 года. Примерный график выглядит так: буря начнется 10 сентября после 18:00 по московскому времени. На пик геомагнитные удары могут выйти после полуночи. А закончится магнитная буря не раньше полудня 11 сентября.
5

А будет ли магнитная буря сегодня, 9 сентября 2024 года?

Судя по данным ученых, сейчас магнитной бури на Земле нет. Но угроза существует: вероятность оценивают в 10%.
6

Что нужно сделать во время магнитной бури, чтобы нормально себя чувствовать?

Во-первых, не следует слишком много внимания уделять проблеме магнитных бурь. Большинство видных ученых подчеркивает, что наукой до сих пор не доказано воздействие бури на организм человека.
А врачи ограничиваются лишь общими советами. Следует хорошо высыпаться, пить достаточно воды, не злоупотреблять алкоголем, не переедать и активно двигаться. Тогда вы будете в тонусе и не пострадаете от воздействия магнитных бурь.
Фото: amic.ru

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