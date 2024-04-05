Жительница Алтайского края "инвестировала" в мошенников 4,5 млн рублей
Правоохранители возбудили уголовное дело
05 апреля 2024, 09:30, ИА Амител
Женщина за компьютером / Фото: unsplash.com
Жительница Смоленского района Алтайского края доверилась мошенникам и отдала им более 4,5 млн рублей, сообщили в МВД региона.
Женщина нашла в интернете рекламу об инвестициях в одной из компаний, перешла по ссылке и заполнила анкету, после чего ей позвонил незнакомец и предложил заработок, играя на бирже. Женщина согласилась и перевела на счет аферистов более 4,5 млн рублей, часть из которых взяла в кредит.
При этом сельчанка отметила, что даже не до конца разобралась в системе заработка и решила во всем довериться консультанту.
Больше этих денег женщина не увидела. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
09:43:34 05-04-2024
Как сказал тов.Бендер - "Деньги у народа есть! Нужно только найти относительно лёгкий способ их отнять"
09:55:39 05-04-2024
Гость (09:43:34 05-04-2024) Как сказал тов.Бендер - "Деньги у народа есть! Нужно только ... Деньги у народа, которые берут в кредит?
10:28:08 05-04-2024
Гость (09:55:39 05-04-2024) Деньги у народа, которые берут в кредит?... Естественно! с Алтайскими зарплатами без кредита не выжить.
09:44:52 05-04-2024
Спасание этих буратин со стороны ментов должно быть платным. Их не ограбили не обокрали, они самостоятельно решили приумножать свои капиталы.и по своей малограмотности и жадности понесли убытки.
09:51:02 05-04-2024
Консультант с копытом.
10:03:01 05-04-2024
Вор ограбил Вора.
10:46:37 05-04-2024
Покуда живы олухи вокруг, удачи мы не выпустим из рук.
18:11:47 05-04-2024
откуда у такой особи столько денег? она что реально думала получить прибыль переводя деньги не понятно кому? я даже себе не доверяю то не то что консультанту по телефону