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Жительница Алтайского края "инвестировала" в мошенников 4,5 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело

05 апреля 2024, 09:30, ИА Амител

Женщина за компьютером / Фото: unsplash.com
Женщина за компьютером / Фото: unsplash.com

Жительница Смоленского района Алтайского края доверилась мошенникам и отдала им более 4,5 млн рублей, сообщили в МВД региона.

Женщина нашла в интернете рекламу об инвестициях в одной из компаний, перешла по ссылке и заполнила анкету, после чего ей позвонил незнакомец и предложил заработок, играя на бирже. Женщина согласилась и перевела на счет аферистов более 4,5 млн рублей, часть из которых взяла в кредит.

При этом сельчанка отметила, что даже не до конца разобралась в системе заработка и решила во всем довериться консультанту. 

Больше этих денег женщина не увидела. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 8

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Гость

09:43:34 05-04-2024

Как сказал тов.Бендер - "Деньги у народа есть! Нужно только найти относительно лёгкий способ их отнять"

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Гость

09:55:39 05-04-2024

Гость (09:43:34 05-04-2024) Как сказал тов.Бендер - "Деньги у народа есть! Нужно только ... Деньги у народа, которые берут в кредит?

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Гость

10:28:08 05-04-2024

Гость (09:55:39 05-04-2024) Деньги у народа, которые берут в кредит?... Естественно! с Алтайскими зарплатами без кредита не выжить.

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Гость

09:44:52 05-04-2024

Спасание этих буратин со стороны ментов должно быть платным. Их не ограбили не обокрали, они самостоятельно решили приумножать свои капиталы.и по своей малограмотности и жадности понесли убытки.

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Гость

09:51:02 05-04-2024

Консультант с копытом.

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Дима

10:03:01 05-04-2024

Вор ограбил Вора.

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Гость

10:46:37 05-04-2024

Покуда живы олухи вокруг, удачи мы не выпустим из рук.

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Гость

18:11:47 05-04-2024

откуда у такой особи столько денег? она что реально думала получить прибыль переводя деньги не понятно кому? я даже себе не доверяю то не то что консультанту по телефону

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