Жительница Алтайского края "инвестировала" в мошенников 4,5 млн рублей

Правоохранители возбудили уголовное дело

05 апреля 2024, 09:30, ИА Амител

Женщина за компьютером / Фото: unsplash.com

Жительница Смоленского района Алтайского края доверилась мошенникам и отдала им более 4,5 млн рублей, сообщили в МВД региона.

Женщина нашла в интернете рекламу об инвестициях в одной из компаний, перешла по ссылке и заполнила анкету, после чего ей позвонил незнакомец и предложил заработок, играя на бирже. Женщина согласилась и перевела на счет аферистов более 4,5 млн рублей, часть из которых взяла в кредит.

При этом сельчанка отметила, что даже не до конца разобралась в системе заработка и решила во всем довериться консультанту.

Больше этих денег женщина не увидела. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.