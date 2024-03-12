НОВОСТИПроисшествия

Мошенники устроили спектакль пенсионерке на Алтае с хирургом в главной роли

Позвонили женщине и заявили, что ее дочь попала в ДТП

12 марта 2024, 10:40, ИА Амител

Мошенники позвонили женщине / Фото: unsplash.com
Мошенники позвонили женщине / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задержали 20-летнего парня, похитившего сбережения у 87-летней жительницы Тальменки, сообщает региональное МВД.

Аферисты позвонили пенсионерке и заявили, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие.

"Неизвестные поговорили с женщиной от лица следователя, хирурга и самой дочери. Голос последней, по словам потерпевшей, был неузнаваем, но незнакомцы, да и сама "дочь", объяснили это тяжелыми последствиями дорожной аварии", – рассказали в ведомстве.

В итоге женщина отдала 90 тыс. рублей молодому человеку, который подрабатывал курьером. Эти деньги он перечислил мошенникам, оставив себе небольшое вознаграждение. Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Алтайский край Мошенники

Комментарии 5

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Гость

11:08:03 12-03-2024

на кол

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Элен без ребят

12:14:47 12-03-2024

Гость (11:08:03 12-03-2024) на кол... присоединяюсь у требованию. найти и на кол.

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Гость

12:14:18 12-03-2024

Такой заказ Курьерская служба дала получается. Так всех последних курьеров пересажаете. Можно пояснить? Или доставщик просто нарушил инструкцию по доставке или это прямой участник схемы по обмену бабушек?

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Гость

12:37:00 12-03-2024

Гость (12:14:18 12-03-2024) Такой заказ Курьерская служба дала получается. Так всех посл... Ну какая курьерская служба, если чувак деньги у бабки взял и жуликам перечислил?!

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Элен без ребят

13:24:15 12-03-2024

Гость (12:14:18 12-03-2024) Такой заказ Курьерская служба дала получается. Так всех посл... курьерская служба? вы серьезно?! :))

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