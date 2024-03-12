Мошенники устроили спектакль пенсионерке на Алтае с хирургом в главной роли

Позвонили женщине и заявили, что ее дочь попала в ДТП

12 марта 2024, 10:40, ИА Амител

Мошенники позвонили женщине / Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задержали 20-летнего парня, похитившего сбережения у 87-летней жительницы Тальменки, сообщает региональное МВД.

Аферисты позвонили пенсионерке и заявили, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие.

"Неизвестные поговорили с женщиной от лица следователя, хирурга и самой дочери. Голос последней, по словам потерпевшей, был неузнаваем, но незнакомцы, да и сама "дочь", объяснили это тяжелыми последствиями дорожной аварии", – рассказали в ведомстве.

В итоге женщина отдала 90 тыс. рублей молодому человеку, который подрабатывал курьером. Эти деньги он перечислил мошенникам, оставив себе небольшое вознаграждение. Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.