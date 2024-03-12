Мошенники устроили спектакль пенсионерке на Алтае с хирургом в главной роли
Позвонили женщине и заявили, что ее дочь попала в ДТП
12 марта 2024, 10:40, ИА Амител
В Алтайском крае задержали 20-летнего парня, похитившего сбережения у 87-летней жительницы Тальменки, сообщает региональное МВД.
Аферисты позвонили пенсионерке и заявили, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие.
"Неизвестные поговорили с женщиной от лица следователя, хирурга и самой дочери. Голос последней, по словам потерпевшей, был неузнаваем, но незнакомцы, да и сама "дочь", объяснили это тяжелыми последствиями дорожной аварии", – рассказали в ведомстве.
В итоге женщина отдала 90 тыс. рублей молодому человеку, который подрабатывал курьером. Эти деньги он перечислил мошенникам, оставив себе небольшое вознаграждение. Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.
11:08:03 12-03-2024
на кол
12:14:47 12-03-2024
Гость (11:08:03 12-03-2024) на кол... присоединяюсь у требованию. найти и на кол.
12:14:18 12-03-2024
Такой заказ Курьерская служба дала получается. Так всех последних курьеров пересажаете. Можно пояснить? Или доставщик просто нарушил инструкцию по доставке или это прямой участник схемы по обмену бабушек?
12:37:00 12-03-2024
Гость (12:14:18 12-03-2024) Такой заказ Курьерская служба дала получается. Так всех посл... Ну какая курьерская служба, если чувак деньги у бабки взял и жуликам перечислил?!
13:24:15 12-03-2024
Гость (12:14:18 12-03-2024) Такой заказ Курьерская служба дала получается. Так всех посл... курьерская служба? вы серьезно?! :))