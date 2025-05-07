Ограничительные меры, связанные с празднованием 80-летия Победы, действуют с 7 по 9 мая

07 мая 2025, 09:30, ИА Амител

Москва / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Московский Кремль закроют для посетителей с 7 по 9 мая. Это связано с праздничными мероприятиями в честь 80-летия Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ.

Кроме того, ограничения возможны в Александровском саду.

"В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, 7, 8 и 9 мая 2025 года допуск посетителей в Московский Кремль осуществляться не будет. Кроме того, возможно введение временных ограничений на территории Александровского сада", – сказано в официальном сообщении.

Также известно, что 10 мая на Соборной площади Московского Кремля не будет проводиться церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.

Напомним, на парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеров. В их числе главы КНР, Сербии, Словакии, Белоруссии, Афганистана и других государств. С подробным списком гостей парада Победы можно ознакомиться здесь.