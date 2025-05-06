На парад Победы в Москву приедут 29 зарубежных лидеров

Владимир Путин проведет более 15 двухсторонних встреч и ряд бесед в формате "на ногах", рассказал Ушаков

06 мая 2025, 21:01, ИА Амител

Парад Победы на Красной площади / Фото: kremlin.ru

В Москве на параде Победы будут присутствовать 29 лидеров из приглашенных стран, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Об этом сообщает газета "Известия".

Парад Победы посетят главы Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Афганистана, Узбекистана, Абхазии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Гвинеи-Бисау, Египта, Зимбабве, КНР, Конго, Кубы, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Палестины, Сербии, Словакии, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии и Южной Осетии.

Индия, Индонезия, Никарагуа, ЮАР будут представлены на высоком уровне. На параде также будут присутствовать генсекретари ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации исламского сотрудничества, Комиссии Африканского союза и Союзного государства России и Белоруссии, а также президент Нового банка развития и представители других организаций.

Отмечается, что в параде Победы примут участие расчеты из Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

"На парад приглашены главы всех аккредитованных в нашей стране дипломатических представительств. Также приглашены руководители оборонных ведомств ряда государств. <...> Также хотел бы отметить присутствие на параде ветеранов из ряда зарубежных стран и, в частности, отмечу, что будут ветераны из Израиля и Соединенных Штатов", – добавил Ушаков.

С 7 по 10 мая состоится три официальных визита зарубежных глав в Россию. Президент РФ Владимир Путин проведет более 15 двусторонних встреч, а также несколько бесед в формате "на ногах".

7 мая пройдут переговоры российского лидера с его венесуэльским коллегой Николасом Мадуро, главой Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, а также с главой Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.

8 мая состоится официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина, во время которого будут подписаны межправительственные и международные документы. Затем лидеры стран выступят перед представителями СМИ.

На 9 мая у Владимира Путина запланированы беседы с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой, главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, премьер-министром Сербии Александром Вучичем, узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым и председателем правительства Словакии Робертом Фицо.

10 мая глава государства проведет встречи с абхазским коллегой Бадрой Гунбой, президентом Палестины Махмудом Аббасом, генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, главой Лаоса Тхонглуном Сисулитом, зимбабвийским лидером Эммерсоном Мнангагвой, президентом Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре и главой Южной Осетии Аманом Гаглоевым.

Кто приезжал в прошлом году?

В 2024 году на парад Победы приехали в основном лидеры стран СНГ:

Белоруссии – Александр Лукашенко;

Узбекистана – Шавкат Мирзиёев;

Казахстана – Касым-Жомарт Токаев;

Таджикистана – Эмомали Рахмон;

Киргизии – Садыр Жапаров.

Также парад тогда посетили президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и глава Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.