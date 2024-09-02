В Барнауле взлетели цены на такси утром 2 сентября

Жители города массово пожаловались на резко подорожавший проезд

02 сентября 2024, 09:10, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com

Цены на такси в Барнауле резко выросли утром 2 сентября, сообщили читатели amic.ru.

Из-за начала учебного года и роста спроса на транспортные услуги люди вынуждены в среднем платить в два раза больше обычного.

Так, одна из жительниц города рассказала, что заплатила за такси от улицы Пролетарской до проспекта Социалистического 230 рублей на тарифе "Комфорт", а утром 28 августа аналогичная поездка ей обошлась в 164 рубля.

Еще одна читательница заказала такси от улицы Гулькина до корпуса АлтГУ на Молодежной за 292 рубля. "23 августа ездила тем же маршрутом. Было 152 рубля", – отметила она.

Другой горожанин рассказал, что живет на улице Малахова неподалеку от ТЦ "Янтарный". Ему поездка до предприятия на Социалистическом обошлась в 681 рубль, тогда как на прошлой неделе было 344.

О возросших ценах в два или почти два раза сообщили еще несколько горожан.

Тем временем пробок на улицах краевой столицы практически не наблюдается. По данным 2ГИС, дорожная ситуация в городе оценивается в 5 баллов из 10. Самый крупный затор – на шоссе Ленточный бор.