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В Барнауле взлетели цены на такси утром 2 сентября

Жители города массово пожаловались на резко подорожавший проезд

02 сентября 2024, 09:10, ИА Амител

Такси / Источник фото: unsplash.com
Такси / Источник фото: unsplash.com

Цены на такси в Барнауле резко выросли утром 2 сентября, сообщили читатели amic.ru.

Из-за начала учебного года и роста спроса на транспортные услуги люди вынуждены в среднем платить в два раза больше обычного.

Так, одна из жительниц города рассказала, что заплатила за такси от улицы Пролетарской до проспекта Социалистического 230 рублей на тарифе "Комфорт", а утром 28 августа аналогичная поездка ей обошлась в 164 рубля.

Еще одна читательница заказала такси от улицы Гулькина до корпуса АлтГУ на Молодежной за 292 рубля. "23 августа ездила тем же маршрутом. Было 152 рубля", – отметила она.

Другой горожанин рассказал, что живет на улице Малахова неподалеку от ТЦ "Янтарный". Ему поездка до предприятия на Социалистическом обошлась в 681 рубль, тогда как на прошлой неделе было 344.

О возросших ценах в два или почти два раза сообщили еще несколько горожан.

Тем временем пробок на улицах краевой столицы практически не наблюдается. По данным 2ГИС, дорожная ситуация в городе оценивается в 5 баллов из 10. Самый крупный затор – на шоссе Ленточный бор.

Транспорт Такси

Комментарии 15

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Гость

09:40:56 02-09-2024

Вот так номер)), а до этого цены не взлетали?), когда дождь, когда час пик, когда еще какой-нибудь затор, цены на такси удваиваются, это не зарплата граждан)), чего удивляться?)

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Гость

09:49:33 02-09-2024

Так и бензин дорожает, и ремонт авто, да и вообще на все цены растут. А то что агрегаторы такси цены взвинчивают, это не означает , что перевозчик больше получает. Сравнивал и не раз, ставка у клиента одна , у меня копейки!

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Гость

10:49:32 02-09-2024

С 1 сентября таксисты обязаны иметь кроме ОСАГО, еще и полис обязательного страхования ответственности перевозчика. Получить его смогут лишь 25% водителей, у кого есть официальное разрешение на работу.Такси должно подорожать минимум на 15%, барнаульские видимо "перестраховались".

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Пузырек

11:02:51 02-09-2024

ОТ Пролетарской до Соца вера не позволяет пройтись пешком. Кстати, они пересекаются. В любом случае это не более 1,5 км или 15-20 минут

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Гость

11:17:35 02-09-2024

Чё жаловаться? Нет денег - есть маршрутка! Привыкли за 3 копейки ездить.

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Гость

12:18:13 02-09-2024

В СССР на такси ездили только привилегированные личности, а не кто попало. Привыкайте.

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Гость

12:40:17 02-09-2024

Гость (12:18:13 02-09-2024) В СССР на такси ездили только привилегированные личности, а ... Не сочиняйте! У меня была соседка учительница, ездила на работу в школу на такси. Правда, её муж, препод ВУЗа, ходил в свой институт пешком)))

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Гость

20:06:06 02-09-2024

Гость (12:40:17 02-09-2024) Не сочиняйте! У меня была соседка учительница, ездила на раб... У меня жена препод, предпочитает с утра такси.

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Элен без ребят

12:40:51 02-09-2024

Гость (12:18:13 02-09-2024) В СССР на такси ездили только привилегированные личности, а ... что за чушь?

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Гость

17:05:14 02-09-2024

1985 г. Такси с Матросова 9 до Павловска Ожогина 25 по счётчику 9р.40коп. Автобус 90 коп. Такси ну очень дорого было!

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Гость

19:38:16 02-09-2024

Гость (17:05:14 02-09-2024) 1985 г. Такси с Матросова 9 до Павловска Ожогина 25 по счётч... Вы,простите,наркоман? Какие 90 копеек? Автобус был 5 копеек, и такой цены на такси сроду не было.

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Гость

17:36:40 02-09-2024

Вспоминаю 2021 год. Цены на такси были очень гуманными. Даже вечером с Докучайки до центра можно было доехать за 100р. Удивительное время!

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Гость

18:04:39 02-09-2024

издеваетесь? автобус 5 копеек был на такси часто вчетвером с докучаево ездили за рубль

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Элен без ребят

19:27:28 02-09-2024

Гость (17:02:32 02-09-2024) 1985 г. Такси с Матросова 9 до Павловска Ожогина 25 по счётч... до Павловска?)) жжете.

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Дмитрий

22:59:33 02-09-2024

Элен без ребят (19:27:28 02-09-2024) до Павловска?)) жжете. ... Да. Правда. В 1985 правда автобус до Павловская стоил 90 коп с жёсткими сидениями, а с мягкими 1 руб 20 коп.

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