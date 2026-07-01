Особенно рискованно употреблять добавки при недостаточном питьевом режиме, на фоне интенсивных нагрузок и в жару

01 июля 2026, 17:40, ИА Амител

Спортивное питание / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Креатин, широко используемый спортсменами для наращивания мышечной массы, часто считается безопасным. Однако врач-уролог Андрей Смерницкий предупредил в беседе с Life.ru о потенциальных рисках для здоровья. Он отмечает, что опасность кроется не в самом веществе, а в его способности маскировать нарушения работы почек, которые часто остаются незамеченными.

«Для людей с нормальными почками креатин обычно не представляет угрозы. Но при наличии почечных заболеваний его прием может ухудшить состояние», — добавил он.

Смерницкий уточняет, что даже у здоровых людей употребление креатина может повысить уровень креатинина в крови и снизить расчетную скорость клубочковой фильтрации (СКФ). Это происходит потому, что креатин преобразуется в креатинин, который используется для оценки функции почек. Таким образом, добавка может скрыть ранние признаки хронической почечной недостаточности.

Чтобы избежать возможных проблем, Смерницкий советует пройти базовое обследование перед началом приема креатина. Оно включает анализы крови на креатинин и мочевину, общий анализ мочи и ультразвуковое исследование почек, что позволяет оценить состояние мочеполовой системы.

Врач акцентирует внимание на том, что использование высоких дозировок креатина без предварительного обследования может привести к серьезным осложнениям.

«Высокий уровень креатинина может восприниматься как норма, в то время как снижение СКФ остается незамеченным до развития декомпенсации. Это может проявляться в накоплении токсинов, отеках и угрозе острой почечной недостаточности. Отсутствие диагностики превращает безопасный для здоровых спортсменов креатин в "бомбу замедленного действия" для тех, кто не знает о проблемах с почками», — пояснил уролог.

Смерницкий также выделяет группы риска, которым следует особенно осторожно подходить к использованию креатина. Это люди с заболеваниями почек, принимающие нефротоксичные препараты (например, анальгин, индометацин, ибупрофен) и злоупотребляющие алкоголем. В этих случаях прием креатина может спровоцировать обострение заболевания и даже вызвать острую почечную недостаточность.