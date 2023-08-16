На Алтае 15-летняя девочка погибла ночью в ДТП, ехав с подругой в компактном авто

Девушка, управлявшая машиной, имела пятимесячный стаж вождения

16 августа 2023, 11:52, ИА Амител









ДТП в Алтайском крае / Фото: vk.com/incident22

В Алтайском крае 15-летняя девочка погибла в результате ДТП ночью 16 августа, сообщает "Инцидент Барнаул".

Автомобилем Chery A13, ехавшим со стороны села Светлого в направлении села Завьялово, управляла 20-летняя девушка, имевшая стаж вождения с апреля 2023 года.

"Не справилась с управлением и допустила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства", – рассказали в краевой Госавтоинспекции.

В машине находились водитель и три пассажира. 15-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте до прибытия медиков. Водителя госпитализировали с различными травмами.