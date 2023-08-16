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На Алтае 15-летняя девочка погибла ночью в ДТП, ехав с подругой в компактном авто

Девушка, управлявшая машиной, имела пятимесячный стаж вождения

16 августа 2023, 11:52, ИА Амител

В Алтайском крае 15-летняя девочка погибла в результате ДТП ночью 16 августа, сообщает "Инцидент Барнаул".

Автомобилем Chery A13, ехавшим со стороны села Светлого в направлении села Завьялово, управляла 20-летняя девушка, имевшая стаж вождения с апреля 2023 года.

"Не справилась с управлением и допустила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства", – рассказали в краевой Госавтоинспекции.

В машине находились водитель и три пассажира. 15-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте до прибытия медиков. Водителя госпитализировали с различными травмами.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 5

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Гость

12:32:39 16-08-2023

чтожж я в 15 лет еще в куклы играла а не по ночам в тачках каталась

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Гость

14:01:02 16-08-2023

Гость (12:32:39 16-08-2023) чтожж я в 15 лет еще в куклы играла а не по ночам в тачках к... ну и дура инфантильная. многие в 15 уже рожают, а не в куклы играют

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Элен без ребят

17:19:24 16-08-2023

Гость (14:01:02 16-08-2023) ну и дура инфантильная. многие в 15 уже рожают, а не в куклы... обычно цыгане уже родили и сели за наркоту к 15 годам.

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Гость

12:49:16 16-08-2023

С таким стажем и на ночную трассу. По ходу, некоторым вообще противопоказано выдавать права.

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Гость

14:30:00 16-08-2023

многие в 15 уже рожают - идиотки . что сказать

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