На Алтае "бесправный" мотоциклист оказался на больничной койке после аварии с иномаркой

Кроме того, во время поездки водитель мотоцикла был без мотошлема

09 июня 2026, 16:09, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Ябоган днем 8 июня произошло ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии пожилой водитель двухколесного транспорта получил серьезные травмы и был госпитализирован, сообщили в МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным, около 15:27 67-летний местный житель на мотоцикле Racer RC150 двигался по второстепенной дороге и при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу автомобилю Toyota Corolla под управлением 41-летнего жителя Бийска, который ехал по главной дороге. В результате произошло столкновение транспортных средств.

Мотоциклист получил множественные сочетанные травмы. Пострадавшего доставили в Усть-Канскую районную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

В ходе разбирательства сотрудники полиции установили, что мужчина управлял мотоциклом, не имея водительского удостоверения соответствующей категории. Кроме того, во время поездки он был без мотошлема.

По итогам проверки сельчанина привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством без права управления, езду без мотошлема и непредоставление преимущества автомобилю, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестка.