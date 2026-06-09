Бийский мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой на алтайской трассе
Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи по пути в медицинское учреждение
09 июня 2026, 10:43, ИА Амител
В Шебалинском районе днем 8 июня произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии погиб житель Бийска, сообщили в МВД по Республике Алтай.
По предварительным данным, около 13:15 неподалеку от села Камлак 53-летний водитель мотоцикла Triumph двигался по второстепенной дороге и при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу автомобилю Nissan Cefiro под управлением 42-летнего местного жителя, который ехал по главной дороге. В результате произошло столкновение транспортных средств.
Мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался в автомобиле скорой помощи по пути в медицинское учреждение.
Кроме того, в аварии пострадал и пассажир мотоцикла — 31-летний бийчанин. Мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
10:49:41 09-06-2026
Люди одумайтесь!!!, посмотрите сколько смертей ежедневно от этих мотоциклов!!! Особенно поражают родители которые покупают своим чадам мотобайки - ВЫ на что надеетесь?!, Вам так надоел ребенок что Вы собственными руками его ведете в могилу или на кресло-каталку?!?.....
11:29:36 09-06-2026
С одной стороны водителей моциков жалко, с другой стороны, вы же по городу меньше 100 км/ч по городу не едите!!! В СССР в конце 80 х байкеров называли "отпускники из морга"...
12:38:28 09-06-2026
цефиро оказался прочней мопеда.
для кого -то странно и необычно?
15:44:36 09-06-2026
Останки бабайкера сдать на органы и компенсировать ремонт цыфиры.