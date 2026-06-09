Бийский мотоциклист погиб в ДТП с легковушкой на алтайской трассе

Мужчина скончался в автомобиле скорой помощи по пути в медицинское учреждение

09 июня 2026, 10:43, ИА Амител

Место происшествия / Фото: МВД Республики Алтай

В Шебалинском районе днем 8 июня произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате аварии погиб житель Бийска, сообщили в МВД по Республике Алтай.

По предварительным данным, около 13:15 неподалеку от села Камлак 53-летний водитель мотоцикла Triumph двигался по второстепенной дороге и при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу автомобилю Nissan Cefiro под управлением 42-летнего местного жителя, который ехал по главной дороге. В результате произошло столкновение транспортных средств.

Мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался в автомобиле скорой помощи по пути в медицинское учреждение.

Кроме того, в аварии пострадал и пассажир мотоцикла — 31-летний бийчанин. Мужчину госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. По итогам разбирательства будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.