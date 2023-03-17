На Алтае пожаловались на детсад "Родничок", где вода льётся с потолка и по стенам
Из-за дефекта кровли в здании уже произошло короткое замыкание
17 марта 2023, 13:40, ИА Амител
Жители села Троицкого напомнили о детсаде, который обещали отремонтировать три года назад, сообщает региональное отделение ОНФ.
"Вода по стенам, капель с потолка – в таких условиях вынуждены были находиться дошколята. Сотрудники детсада подставляют тазы и кастрюли для сбора воды с потолка. Кровля в одном из корпусов детсада "Родничок" нуждается в капремонте", – рассказали активисты.
Местные жители отметили, что из-за дефекта кровли в здании уже произошло короткое замыкание, причём система пожарной сигнализации не сработала.
"Ещё в 2020 году одна из мам обращалась в прокуратуру. В своём ответе прокуратура указала, что текущий ремонт крыши намечен на август. Прошло три года. Подвижек нет", – уточнили в ОНФ.
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