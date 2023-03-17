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На Алтае пожаловались на детсад "Родничок", где вода льётся с потолка и по стенам

Из-за дефекта кровли в здании уже произошло короткое замыкание

17 марта 2023, 13:40, ИА Амител

Жители села Троицкого напомнили о детсаде, который обещали отремонтировать три года назад, сообщает региональное отделение ОНФ.

"Вода по стенам, капель с потолка – в таких условиях вынуждены были находиться дошколята. Сотрудники детсада подставляют тазы и кастрюли для сбора воды с потолка. Кровля в одном из корпусов детсада "Родничок" нуждается в капремонте", – рассказали активисты.

Местные жители отметили, что из-за дефекта кровли в здании уже произошло короткое замыкание, причём система пожарной сигнализации не сработала.

"Ещё в 2020 году одна из мам обращалась в прокуратуру. В своём ответе прокуратура указала, что текущий ремонт крыши намечен на август. Прошло три года. Подвижек нет", – уточнили в ОНФ.

Комментарии 4

  • вода льётся --- так "Родничок"
    17 марта, Гость   Ответить
  • ага.. как корабль назовешь)))
    17 марта, Гость   Ответить
  • Родничок должен бить из под земли, а не с крыши течь
    17 марта, Гость   Ответить
  • На Водопадик надо название сменить
    17 марта, Гость   Ответить
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