На Алтае пожаловались на детсад "Родничок", где вода льётся с потолка и по стенам

Из-за дефекта кровли в здании уже произошло короткое замыкание

17 марта 2023, 13:40, ИА Амител

Жители села Троицкого напомнили о детсаде, который обещали отремонтировать три года назад, сообщает региональное отделение ОНФ.

"Вода по стенам, капель с потолка – в таких условиях вынуждены были находиться дошколята. Сотрудники детсада подставляют тазы и кастрюли для сбора воды с потолка. Кровля в одном из корпусов детсада "Родничок" нуждается в капремонте", – рассказали активисты.

Местные жители отметили, что из-за дефекта кровли в здании уже произошло короткое замыкание, причём система пожарной сигнализации не сработала.