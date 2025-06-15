На Алтае собралась огромная автомобильная пробка в последний день праздничных выходных
Ее протяженность – более пяти километров
15 июня 2025, 18:35, ИА Амител
Пробка в Республике Алтай / Фото: 2ГИС
15 июня на выезде из Республики Алтай образовался крупный затор. По данным 2ГИС, автомобили стоят от села Соузга до выезда из поселка Черемшанка.
Протяженность пробки составляет 5,2 км.
"Когда поедем? Долго стоять будем?" – пишут водители.
Пользователи соцсетей делятся видео с места события. Машины, которые медленно продвигаются вперед, запечатлел на видео подписчик Telegram-канала "В курсе 22".
"Вы уже добрались до дома? Или приняли решение завтра выезжать?" – комментирует происходящее автор публикации.
19:00:11 15-06-2025
Нужен проезд по другой стороне Катуни отУсть Семы до Бирюзовый.
19:50:24 15-06-2025
Удивительно, кто бы мог подумать, что развивая туризм не плохо было бы иметь хотя бы по две полосы в каждую сторону. Любой трактор или , что-то подобное и всё километровые пробки. А если кто-то в этой очереди бамперами стукнется и вообще всё
20:36:21 15-06-2025
Гость (19:50:24 15-06-2025) Удивительно, кто бы мог подумать, что развивая туризм не пло... Золотые слова, подумать. Сидит чиновник от дорог, планы, финансы, изыскания. разрешения, тендеры, а вдруг посадят ( сколько дорожников пересадили), и т д и прочие, а ему это надо?
20:20:50 15-06-2025
Да, уж - а подумать и уехать вчера или продлить отдых себе на сутки - НЕ ДУМАЛИ! Как будто это не предсказуемо было!
20:45:28 15-06-2025
это нищеброды, которые постоянно ноют, что зарплаты маленькие.
22:01:55 15-06-2025
Элен без ребят (20:45:28 15-06-2025) это нищеброды, которые постоянно ноют, что зарплаты маленьки... дада, вот скатали и оставили там минимум 20 000 за пару дней, и это явно от нищеты
08:23:29 16-06-2025
Гость (22:01:55 15-06-2025) дада, вот скатали и оставили там минимум 20 000 за пару дней... На каждого!
09:32:28 16-06-2025
Гость (22:01:55 15-06-2025) дада, вот скатали и оставили там минимум 20 000 за пару дней... 250 долларов, не большие деньги...
23:31:44 15-06-2025
Элен без ребят (20:45:28 15-06-2025) это нищеброды, которые постоянно ноют, что зарплаты маленьки... Верно, людям на работу в понедельник, кому на работу по графику не надо в эту пробку не полезут.)))
23:46:56 15-06-2025
Некогда им (чиновникам) думать о комфортной дороге, у них " глобальные" задачи- конституцию менять и земли у местных отбирать в приоритете😳
23:49:31 15-06-2025
Ну таких пробок не было точно как в этом году
00:19:40 16-06-2025
Кто бы мог подумать!?
07:06:15 16-06-2025
Хотел 12 июня проехать по другой стороне Катуни от Соузги до Бирюзовой Катуни
На праздник заехать, да и на Чуйском пробке баллов не добавлять ...
Но там, из за одного известного персонажа почему-то перекрыли мост...пришлось возвращаться.
10:13:14 16-06-2025
Лето...
14:23:05 16-06-2025
глупость народная неограниченная просто. поразительно