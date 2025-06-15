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На Алтае собралась огромная автомобильная пробка в последний день праздничных выходных

Ее протяженность – более пяти километров

15 июня 2025, 18:35, ИА Амител

Пробка в Республике Алтай / Фото: 2ГИС
Пробка в Республике Алтай / Фото: 2ГИС

15 июня на выезде из Республики Алтай образовался крупный затор. По данным 2ГИС, автомобили стоят от села Соузга до выезда из поселка Черемшанка.

Протяженность пробки составляет 5,2 км.

"Когда поедем? Долго стоять будем?" – пишут водители.

Пользователи соцсетей делятся видео с места события. Машины, которые медленно продвигаются вперед, запечатлел на видео подписчик Telegram-канала "В курсе 22".

"Вы уже добрались до дома? Или приняли решение завтра выезжать?" – комментирует происходящее автор публикации.

Пробки Республика Алтай

Комментарии 15

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Гость

19:00:11 15-06-2025

Нужен проезд по другой стороне Катуни отУсть Семы до Бирюзовый.

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Гость

19:50:24 15-06-2025

Удивительно, кто бы мог подумать, что развивая туризм не плохо было бы иметь хотя бы по две полосы в каждую сторону. Любой трактор или , что-то подобное и всё километровые пробки. А если кто-то в этой очереди бамперами стукнется и вообще всё

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ВВП

20:36:21 15-06-2025

Гость (19:50:24 15-06-2025) Удивительно, кто бы мог подумать, что развивая туризм не пло... Золотые слова, подумать. Сидит чиновник от дорог, планы, финансы, изыскания. разрешения, тендеры, а вдруг посадят ( сколько дорожников пересадили), и т д и прочие, а ему это надо?

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Гость

20:20:50 15-06-2025

Да, уж - а подумать и уехать вчера или продлить отдых себе на сутки - НЕ ДУМАЛИ! Как будто это не предсказуемо было!

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Элен без ребят

20:45:28 15-06-2025

это нищеброды, которые постоянно ноют, что зарплаты маленькие.

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Гость

22:01:55 15-06-2025

Элен без ребят (20:45:28 15-06-2025) это нищеброды, которые постоянно ноют, что зарплаты маленьки... дада, вот скатали и оставили там минимум 20 000 за пару дней, и это явно от нищеты

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Гость

08:23:29 16-06-2025

Гость (22:01:55 15-06-2025) дада, вот скатали и оставили там минимум 20 000 за пару дней... На каждого!

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Гость

09:32:28 16-06-2025

Гость (22:01:55 15-06-2025) дада, вот скатали и оставили там минимум 20 000 за пару дней... 250 долларов, не большие деньги...

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гость

23:31:44 15-06-2025

Элен без ребят (20:45:28 15-06-2025) это нищеброды, которые постоянно ноют, что зарплаты маленьки... Верно, людям на работу в понедельник, кому на работу по графику не надо в эту пробку не полезут.)))

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Гость

23:46:56 15-06-2025

Некогда им (чиновникам) думать о комфортной дороге, у них " глобальные" задачи- конституцию менять и земли у местных отбирать в приоритете😳

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Гость

23:49:31 15-06-2025

Ну таких пробок не было точно как в этом году

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Гость

00:19:40 16-06-2025

Кто бы мог подумать!?

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Юрий

07:06:15 16-06-2025

Хотел 12 июня проехать по другой стороне Катуни от Соузги до Бирюзовой Катуни
На праздник заехать, да и на Чуйском пробке баллов не добавлять ...
Но там, из за одного известного персонажа почему-то перекрыли мост...пришлось возвращаться.

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ППШариков

10:13:14 16-06-2025

Лето...

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Гость

14:23:05 16-06-2025

глупость народная неограниченная просто. поразительно

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