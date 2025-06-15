На Алтае собралась огромная автомобильная пробка в последний день праздничных выходных

Ее протяженность – более пяти километров

15 июня 2025, 18:35, ИА Амител

Пробка в Республике Алтай / Фото: 2ГИС

15 июня на выезде из Республики Алтай образовался крупный затор. По данным 2ГИС, автомобили стоят от села Соузга до выезда из поселка Черемшанка.

Протяженность пробки составляет 5,2 км.

"Когда поедем? Долго стоять будем?" – пишут водители.

Пользователи соцсетей делятся видео с места события. Машины, которые медленно продвигаются вперед, запечатлел на видео подписчик Telegram-канала "В курсе 22".