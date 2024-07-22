На Алтае за год на 21% снизилось число выданных ипотечных кредитов

Средний размер кредита в крае в январе-мае 2024 года – 2,87 млн рублей

22 июля 2024, 13:40, ИА Амител

Ключи в двери / Фото: pxhere.com

Алтайский край занял 49-е место из 89 в рейтинге российских регионов по развитию ипотеки в 2024 году, сообщает РИА Новости.

В рейтинге использовалось соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2023-го по 1 июня 2024 года) к численности экономически активного населения. Также проанализированы средний размер кредита, динамика числа ипотечных кредитов и доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам.

"Количество ипотечных кредитов за последние 12 месяцев на тысячу человек экономически активного населения – 25", – говорится в исследовании.

При этом динамика количества ипотечных кредитов за пять месяцев 2024 года относительно первых пяти месяцев 2023 года составила -21,7%.

Средний размер ипотечного кредита в Алтайском крае в январе-мае 2024 года – 2,87 млн рублей.

Республика Алтай находится на 25-м месте. Здесь на тысячу человек за пять месяцев выдано почти 29 ипотечных кредитов. Динамика количества выросла на 21,7%. Средний размер кредита – 2,23 млн рублей.

Лидером рейтинга стала Республика Тыва, где на тысячу человек выдавали 130 кредитов, а динамика подросла на 141%. На последнем месте – Республика Ингушетия: 5,4 кредита на тысячу человек, падение на 174,8%.