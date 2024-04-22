На Алтай после жары придет резкое похолодание с мокрым снегом и северным ветром
В ночь на 24 апреля столбики термометров опустятся до -7 градусов
22 апреля 2024, 17:30, ИА Амител
Жаркие дни в Алтайском крае сменит резкое похолодание: уже в ночь на 23 апреля синоптики прогнозируют +4...-1 градус. Местами пройдут небольшие дожди, по северо-востоку они будут сопровождаться мокрым снегом. Днем во вторник воздух не прогреется выше +6...+11 градусов. Синоптики также прогнозируют усиление северного ветра: местами порывы будут достигать 18 метров в секунду, сообщает краевой ЦГМС.
В ночь на 24 апреля похолодает еще сильнее. На территории всего Алтайского края ожидаются минусовые температуры: столбики термометров опустятся до -2...-7 градусов. Мокрый снег наиболее вероятен по восточным районам. Днем в среду в регионе будет от +6 до +8 градусов. При этом ветер сменится на северо-восточный и станет чуть слабее: 3-8 метров в секунду, хотя местами его порывы еще могут достигать 15 м/с.
17:33:37 22-04-2024
все садим помидоры
18:30:05 22-04-2024
Помадоры садить поздно,надо было раньше.Сейчас надо успеть засеять бананы,а на майские снежок и морозец хорошо пойдёт ананас.Да уж,у нас в жаркой и засушливой Сибири надо поймать всего несколько морозных дней,чтобы успеть хоть что нить посадить!А вот с урожаем всегда беда.Не растёт кокос...И да,ещё и крокодил не ловится!!!Эх,да что там Сибирь,она и в Африке-Сибирь!☺
19:58:50 22-04-2024
У природы нет плохой погоды
20:32:32 22-04-2024
Как же так, так хочется , чтобы лето не кончалось...
21:45:01 22-04-2024
Всегда же в мае тепло наступало.
06:17:57 23-04-2024
А жара-то когда была?