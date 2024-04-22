На Алтай после жары придет резкое похолодание с мокрым снегом и северным ветром

В ночь на 24 апреля столбики термометров опустятся до -7 градусов

22 апреля 2024, 17:30, ИА Амител

Птицы на морозе / Фото: Genessa Panainte/unsplash.com

Жаркие дни в Алтайском крае сменит резкое похолодание: уже в ночь на 23 апреля синоптики прогнозируют +4...-1 градус. Местами пройдут небольшие дожди, по северо-востоку они будут сопровождаться мокрым снегом. Днем во вторник воздух не прогреется выше +6...+11 градусов. Синоптики также прогнозируют усиление северного ветра: местами порывы будут достигать 18 метров в секунду, сообщает краевой ЦГМС.

В ночь на 24 апреля похолодает еще сильнее. На территории всего Алтайского края ожидаются минусовые температуры: столбики термометров опустятся до -2...-7 градусов. Мокрый снег наиболее вероятен по восточным районам. Днем в среду в регионе будет от +6 до +8 градусов. При этом ветер сменится на северо-восточный и станет чуть слабее: 3-8 метров в секунду, хотя местами его порывы еще могут достигать 15 м/с.