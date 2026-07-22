На каждого выпускника ТПУ приходится по четыре предложения от работодателей

Молодым специалистам готовы платить от 75 до 300 тысяч рублей

22 июля 2026, 14:00, ИА Амител erid: 2W5zFJQzJH7

Студент / Фото: пресс-служба ФГАОУ ВО НИ ТПУ

В 2026 году работодатели направили в Томский политехнический университет свыше 4,6 тысячи заявок на выпускников. В среднем на одного молодого специалиста, который планирует выйти на рынок труда, приходится по четыре предложения. Стартовый доход выпускника ТПУ компании оценивают в диапазоне от 75 до 300 тысяч рублей.

Вакансии прислали предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Иркутска, Новосибирска, Красноярска, Тюмени и других городов. Молодых специалистов ищут компании атомной, нефтегазовой, машиностроительной, химической, аэрокосмической и энергетической отраслей.

Самые востребованные специальности

Чаще всего работодатели предлагают места выпускникам направлений "Электроэнергетика и электротехника", "Теплоэнергетика и теплотехника", "Нефтегазовое дело", "Химическая технология", "Химическая технология материалов современной энергетики", "Машиностроение", "Автоматизация технологических процессов и производств", а также "Ядерные физика и технологии".

Ранее Томский политех занял первое место в национальном рейтинге по трудоустройству выпускников химических, машиностроительных, геологических и нефтегазовых специальностей. Кроме того, вуз входит в двадцатку российских университетов с лучшей репутацией среди работодателей по версии Forbes ("Форбс").

Бюджетные места для абитуриентов

В этом году абитуриентам доступны 1898 бюджетных мест на очных программах бакалавриата и специалитета. Еще 1255 мест вуз выделил в очной магистратуре и 147 — в очной аспирантуре.

Поступающие могут выбрать среди 35 направлений бакалавриата и специалитета, 31 программы магистратуры и 55 научных специальностей аспирантуры.

Напомним, документы на бюджет бакалавриата и специалитета принимают до 25 июля 2026 года у абитуриентов с результатами ЕГЭ и до 20 июля — у выпускников колледжей и тех, кто сдает вступительные испытания. Прием в магистратуру продлится до 19 августа текущего года.

Все условия можно найти на сайте "Абитуриент ТПУ".

ФГАОУ ВО НИ ТПУ

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