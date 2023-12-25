На лодке или снегоходах: почта выполнила более 450 рейсов в отдаленные алтайские села

И это только за текущий год

25 декабря 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8KEnPL

Сотрудник "Почты России" / Фото: пресс-служба организации

С начала 2023 года "Почта России" выполнила более 450 рейсов на моторных лодках, паромах, снегоходах и доставила жителям труднодоступных населенных пунктов Алтайского края свыше 55 тысяч писем, газет и посылок.

В теплое время года в труднодоступные поселения Усть-Пристанского района почту доставляют по воде. Так, почтовые отправления для жителей села Клепиково по Оби перевозят на лодке, а в село Чеканиха посылки и письма отправляют на пароме. На берегу их встречают сотрудники местных почтовых отделений. В межсезонье логистику перестраивают. Посылки и письма доставляют в объезд на автомобиле по самому продолжительному почтовому маршруту в крае. Этот путь в 757 км занимает 16 часов. А зимой, когда устанавливается лед и открывается ледовая переправа, водители доставляют почту по уже застывшей реке.

Чтобы почта дошла в села Иня Шелаболихинского района, где живет около 500 человек, почтальон тоже использует лодку. Отметим, что в объезд по плохой дороге путь в село занимает около пяти часов, а по водной глади Оби – всего 20 минут. Зимой почтовый путь также проходит по замерзшей реке, но уже на снегоходе.

"Сеть "Почты России" по всей стране включает свыше 38 тысяч отделений, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах, куда компания гарантированно доставляет посылки и письма, несмотря на природные условия и сложные маршруты. Мы стараемся обеспечить одинаковое качество сервиса в любой точке присутствия и равный доступ к почтовым услугам для жителей как крупных городов, так и сельских территорий", – прокомментировал директор УФПС Алтайского края Константин Попов. АО "Почта России"

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