На трассе Барнаул — Бийск образовалась многокилометровая пробка
Причиной стали дорожные работы
07 июня 2024, 19:15, ИА Амител
Пробка на трассе Барнаул — Бийск / Фото: "Инцидент Барнаул"
Многокилометровые пробки собрались в районе Баюновских Ключей на трассе Барнаул – Бийск. Как сообщает "Инцидент Барнаул", причиной стали дорожные работы.
Очевидцы рассказывают, что реверсивное движение на участке не организовано. В конечном счете людям приходится стоять по несколько часов в ожидании проезда.
Дополнительную проблему создает и пятничная загруженность Чуйского тракта – в пробке немало людей, которые пытаются доехать в Горный Алтай на отдых.
21:01:21 07-06-2024
Там и до ремонта с самой весны постоянные пробки - повесили светофор на пешеходный переход где 1 человек в час переходит, а машины теперь 3 км в пробке стоят
21:50:50 07-06-2024
Возле БКлючей всегда какие то проблемы
00:10:51 08-06-2024
Надоело уже это соперничество двух губеров в сезон . Однозначно нужно присоединять отстающих к Турчаку.
17:14:16 10-06-2024
И в чем соперничество? Вредный Томенко не пускает туристов в Горный? Ну и заодно жителей своего региона домой, на работу, уничтожает снабжение региона? А в пробках соседней республики во время строительства трасс тоже он виноват? Ну и расскажи нам в каких отраслях орный Алтай опережает Алтайский край? Про туризм и попрошайничество из Федерального бюджета на нужды вымирающих народностей можно промолчать. Про то, что в этом ГА один изл лучших регионов Западной Сибири мы и так знаем. А как там с производством, с сельским хозяйством? Наверное машиностроение этого региона развивается семимильными шагами и скоро обгонит все регионы России, а сельское хозяйство среди мировых лидеров?