На трассе Барнаул — Бийск образовалась многокилометровая пробка

Причиной стали дорожные работы

07 июня 2024, 19:15, ИА Амител

Пробка на трассе Барнаул — Бийск / Фото: "Инцидент Барнаул"

Многокилометровые пробки собрались в районе Баюновских Ключей на трассе Барнаул – Бийск. Как сообщает "Инцидент Барнаул", причиной стали дорожные работы.

Очевидцы рассказывают, что реверсивное движение на участке не организовано. В конечном счете людям приходится стоять по несколько часов в ожидании проезда.

Дополнительную проблему создает и пятничная загруженность Чуйского тракта – в пробке немало людей, которые пытаются доехать в Горный Алтай на отдых.