Начальника ОВД Коркина отстранили от исполнения обязанностей после беспорядков

Глава МВД Челябинской области заявил о назначении служебной проверки

25 октября 2024, 20:57, ИА Амител

Владимир Дякин / Фото: t.me/gumvd74

Глава ГУ МВД по Челябинской области Сергей Космачев пообещал отстранить от исполнения служебных обязанностей начальника ОВД города Коркино. Об этом сообщает телеканал "360".

По информации ТАСС, на встрече с местными жителями глава регионального МВД заявил, что назначил служебную проверку. Судя по информации с сайта ГУ МВД по Челябинской области, отдел "Коркинский" возглавляет полковник полиции Владимир Дякин.

Прием проходит во Дворце культуры "Горняк" в Коркине, на встречу пришли более 200 человек. Местные жители жалуются на бесчинства этнической диаспоры, требуют проверки документов представителей цыганской национальности и их отселения из города.

Напомним, что в Челябинской области вечером 24 октября начались массовые беспорядки. Десятки жителей города Коркино пришли в цыганский квартал и устроили там погром. Причиной стало убийство таксистки, которое произошло накануне. В преступлении подозревают представителей цыганской диаспоры.

Сегодня СМИ сообщили, что подозреваемого 16-летнего подростка отправили под стражу. Его отец заявил, что он глухонемой.