Наследник агробизнеса с Алтая признал вину в пьяном ДТП с тремя погибшими в Новосибирске
Парень в состоянии опьянения выехал на красный свет и спровоцировал аварию
13 ноября 2025, 10:45, ИА Амител
В Новосибирске идет судебный процесс по резонансному делу 19-летнего Никиты Заставнюка – сына крупного алтайского бизнесмена Сергея Заставнюка, умершего в 2023 году. Молодого человека обвиняют в том, что он в марте 2025 года, находясь за рулем BMW X6 в состоянии опьянения, выехал на красный свет и спровоцировал ДТП, в котором погибли три человека и еще двое получили тяжелые травмы. Об этом пишет "Коммерсантъ".
По версии следствия, ночью 26 марта машина Заставнюка с алтайскими номерами на полном ходу протаранила Hyundai Solaris. Удар был такой силы, что автомобиль отбросило на тротуар. Двое пассажиров погибли на месте, позднее в больнице скончался и водитель. Еще два человека получили тяжкий вред здоровью. Подсудимому предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ – ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Адвокат и родственники погибших просили провести заседание в закрытом режиме, однако судья Наталья Латыпова ходатайство отклонила. Заставнюк-младший, который находится под стражей с 28 марта, вину признает.
«Пользуясь случаем, хочу выразить соболезнования родным погибших и принести извинения пострадавшим», – сказал подсудимый, подчеркнув, что даст показания после допроса свидетелей и исследования материалов дела.
На заседании выступили потерпевшие. Мать погибшего водителя Hyundai Анна Власенко рассказала, что ее сын работал на арендованной машине, занимаясь частным извозом. Она получила письменные извинения от обвиняемого и заявила, что вопрос о наказании оставляет на усмотрение суда.
Адвокат Никиты Заставнюка Евгений Мякиньков сообщил журналистам, что его подзащитный уже выплатил родственникам погибших и пострадавшим свыше 25 млн рублей компенсации. Остается урегулировать вопрос по одной семье – переговоры продолжаются.
Никита Заставнюк является собственником алтайской компании "Геркулес", которую основал его отец. Предприятие специализируется на закупке и переработке зерновых. В 2024 году выручка компании превысила 3,1 млрд рублей, чистая прибыль составила 114 млн.
Следующее заседание назначено на 28 ноября.
Напомним, с начала года в Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции задержали в состоянии опьянения 4401 водителя. Крупные штрафы и лишение водительских прав таких нарушителей не останавливают. Как водители теряют свои автомобили за пьяную езду – в материале amic.ru.
10:51:01 13-11-2025
«Пользуясь случаем, хочу выразить соболезнования родным погибших и принести извинения пострадавшим» - пользуясь случаем? Как удачно случай подвернулся. Ещё бы сказал "кстати", или "чуть не забыл".
12:04:43 13-11-2025
Гость (10:51:01 13-11-2025) «Пользуясь случаем, хочу выразить соболезнования родным поги...
Вы только вслушайтесь: "Адвокат и родственники погибших просили провести заседание в закрытом режиме", "подзащитный уже выплатил родственникам погибших и пострадавшим свыше 25 млн рублей компенсации. Остается урегулировать вопрос по одной семье – переговоры продолжаются"!!!
Идёт торг о цене жизней погибших людей. Осталось договориться только с одной семьёй и судьёй. Хотя возможно уже только с одной семьёй.
10:52:25 13-11-2025
Бесконечно жаль погибших по такой фатальной и беспечной причине... как и парня - поломал себе сдуру жизнь...
11:02:47 13-11-2025
нЕкто (10:52:25 13-11-2025) Бесконечно жаль погибших по такой фатальной и беспечной прич... А его-то чего жалеть? Пил сам, за руль садился сам, алкогольное опьянение так-то у нас пока еще отягчающее, а не наоборот. Опять же, поживет годик-другой в колонии-поселении да выйдет дальше гонять и жить припеваючи, наследство ж никуда не делось.
10:58:35 13-11-2025
Биомусор. Разобрать на органы.
11:05:26 13-11-2025
погибших жалко.
отца этого дуралея тоже жалко, заставнюк - нормальный мужик.
сам виноват.
ну купи ты ему пузотерку, пусть на учебу бы ездил и девок катал.
зачем заряженную бэху студенту покупать
11:33:10 13-11-2025
Гость (11:05:26 13-11-2025) погибших жалко.отца этого дуралея тоже жалко, заставнюк ... - " сына крупного алтайского бизнесмена Сергея Заставнюка, умершего в 2023 году." - "В чести ли дети его — он не знает; унижены ли — он не замечает» (Иова 14:21)"
11:17:56 13-11-2025
Давно пора приравнять к террористам пьянь за рулём. От них горя в стране даже больше кратно чем от террористов. Не дойдёт до них по людски. А у нас с ними всё церемонятся. Вон даже самолёты с авиадебоширами сажают, когда можно просто обучить членов экипажа отключать их жёстко и показательно, современные спецсредства это давно позволяют.
11:22:34 13-11-2025
Нормальные пьяные на красный не ездят. Совершенно неважно что он заплатил или откупился. Наказание должно быть максимальным. Сумма откупа не должна влиять на решение суда.
11:26:52 13-11-2025
Иван (11:22:34 13-11-2025) Нормальные пьяные на красный не ездят. Совершенно неважно чт... Нормальные пьяные сидят либо дома либо в кабаке. И за руль не садятся...
14:14:44 13-11-2025
Гость (11:26:52 13-11-2025) Нормальные пьяные сидят либо дома либо в кабаке. И за руль н... Нормальные не пьют!
16:07:36 13-11-2025
Гость (11:26:52 13-11-2025) Нормальные пьяные сидят либо дома либо в кабаке. И за руль н... Сутки к машине не подхожу если пил, есть такси, есть служебная.