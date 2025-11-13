Наследник агробизнеса с Алтая признал вину в пьяном ДТП с тремя погибшими в Новосибирске

Парень в состоянии опьянения выехал на красный свет и спровоцировал аварию

13 ноября 2025, 10:45, ИА Амител

Никита Заставнюк / Фото: прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске идет судебный процесс по резонансному делу 19-летнего Никиты Заставнюка – сына крупного алтайского бизнесмена Сергея Заставнюка, умершего в 2023 году. Молодого человека обвиняют в том, что он в марте 2025 года, находясь за рулем BMW X6 в состоянии опьянения, выехал на красный свет и спровоцировал ДТП, в котором погибли три человека и еще двое получили тяжелые травмы. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По версии следствия, ночью 26 марта машина Заставнюка с алтайскими номерами на полном ходу протаранила Hyundai Solaris. Удар был такой силы, что автомобиль отбросило на тротуар. Двое пассажиров погибли на месте, позднее в больнице скончался и водитель. Еще два человека получили тяжкий вред здоровью. Подсудимому предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 264 УК РФ – ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Адвокат и родственники погибших просили провести заседание в закрытом режиме, однако судья Наталья Латыпова ходатайство отклонила. Заставнюк-младший, который находится под стражей с 28 марта, вину признает.

«Пользуясь случаем, хочу выразить соболезнования родным погибших и принести извинения пострадавшим», – сказал подсудимый, подчеркнув, что даст показания после допроса свидетелей и исследования материалов дела.

На заседании выступили потерпевшие. Мать погибшего водителя Hyundai Анна Власенко рассказала, что ее сын работал на арендованной машине, занимаясь частным извозом. Она получила письменные извинения от обвиняемого и заявила, что вопрос о наказании оставляет на усмотрение суда.

Адвокат Никиты Заставнюка Евгений Мякиньков сообщил журналистам, что его подзащитный уже выплатил родственникам погибших и пострадавшим свыше 25 млн рублей компенсации. Остается урегулировать вопрос по одной семье – переговоры продолжаются.

Никита Заставнюк является собственником алтайской компании "Геркулес", которую основал его отец. Предприятие специализируется на закупке и переработке зерновых. В 2024 году выручка компании превысила 3,1 млрд рублей, чистая прибыль составила 114 млн.

Следующее заседание назначено на 28 ноября.

