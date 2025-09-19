Дыхание и кровь. Как правильно оказывать первую помощь людям, пострадавшим в ДТП

Главное правило – не сделать своими действиями еще хуже

Ежегодно в Алтайском крае происходят сотни дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, многие из них не обходятся без пострадавших и даже без погибших, отмечают в Госавтоинспекции региона. Травмы, полученные в ДТП, обычно очень тяжелые и нередко требуют максимально быстрого оказания помощи. Лучше всего, если находящийся рядом человек не будет дожидаться скорой, а сам приступит к спасению.

О том, как правильно оказывать первую помощь пострадавшим в ДТП, – в материале amic.ru.

Что нужно сделать на месте ДТП?

Прежде всего, водитель должен соблюдать правила дорожного движения, предусмотренные именно на случай ДТП, напоминают в Госавтоинспекции Алтайского края. Так, сразу после столкновения нужно остановить машину и зафиксировать ее стояночным тормозом, а затем – включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки.

В Госавтоинспекции напоминают: знак аварийной остановки устанавливается в сторону приближающихся участников дорожного движения на расстоянии не менее 15 метров в населенном пункте и не менее 30 метров за его пределами.Важно: перемещать или убирать предметы, имеющие прямое отношение к аварии, нельзя. Поэтому если осколки и фрагменты авто разлетелись на большое расстояние, эту территорию нужно оградить конусами или подручными средствами. Если ДТП произошло вне населенного пункта в темное время суток или в условиях ограниченной видимости, водитель при нахождении на проезжей части или обочине должен быть одет в куртку или жилет со световозвращающими полосами.

Невыполнение водительских обязанностей, предусмотренных в ПДД на случай аварии, является нарушением, предусмотренным ст. 12.27 КоАП РФ, подчеркивают в ведомстве.Обязательно убедитесь, что исключены любые угрозы не только для пострадавших, но и для вас самих. По словам главного фельдшера барнаульской станции скорой медицинской помощи Юрия Романченко, самые распространенные угрозы при ДТП – источники возгорания и вытекающее из автомобилей топливо. Пострадавших ни в коем случае не должно стать больше.

Командовать должен один

Только после этого вы можете оценить состояние пострадавшего и переходить к оказанию помощи. Конечно, обязательно нужно позвонить в скорую (по номеру 103 или 112). Наилучшим вариантом будет, если звонить будет кто-то другой, а вы, не теряя времени, сразу займетесь пострадавшими.

Коллективная работа по оказанию первой помощи гораздо эффективнее, но лишь в том случае, если все действуют сообща, подчеркивает Романченко. Важно, чтобы действиями всех помощников руководил один человек. Другими словами, пар рук может быть несколько, но мозговой центр – лишь один. Если вы начали оказывать помощь первым – командуйте остальными.

Сначала нужно проверить наличие сознания. Если пострадавший не реагирует на оклик или потряхивание за плечи, нужно проверить дыхание. Для этого аккуратно поднесите руку к его груди или животу и следите за движением грудной клетки.

Человек без сознания и не дышит

Состояние, когда у пострадавшего нет ни дыхания, ни пульса, называется клинической смертью. В этом случае нужно немедленно приступать к сердечно-легочной реанимации.

Для начала нужно выполнить тройной прием Сафара: пострадавшего следует положить лицом вверх, запрокинуть голову назад, выдвинуть нижнюю челюсть и открыть его рот. Если вы видите в глотке посторонние предметы или рвотные массы, нужно их удалить. Только после этого приступайте к активным действиям:

левую ладонь нужно положить на нижнюю часть грудины, а правую – сверху;

начать выполнять сдавливающие движения на глубину 5-6 сантиметров с частотой около двух движений в секунду;

через каждые 30 надавливаний нужно выполнять два вдоха "рот в рот".

Юрий Романченко призывает не забывать об аптечке первой помощи в автомобилях, там есть предметы, предназначенные специально для реанимационных действий.

«Люди часто, оказываясь в экстренной ситуации, забывают об аптечке и начинают использовать подручные предметы. Я всем рекомендую использовать средства защиты – маски, перчатки и трубки для дыхания "рот в рот". Все это есть в аптечке первой помощи, как и жгут на случай кровотечений», – отметил фельдшер.

Если это помогло, и пострадавший начал подавать признаки жизни, нужно перевернуть его на бок и ни в коем случае не бросать. Разговаривайте с человеком, попробуйте выяснить, болит ли у него что-то, не разрешайте вставать и двигаться до приезда врачей.

Кровотечения

Кровотечения – еще один вид угрожающих состояний, которые очень часто встречаются при ДТП. По словам Юрия Романченко, самых опасных видов кровотечений два.

Артериальное кровотечение. Характеризуется яркой алой кровью, которая бьет пульсирующими струями, "фонтаном". Его не спутаешь ни с чем, подчеркивает фельдшер. Это наиболее опасный тип кровотечения, поскольку человек истекает очень быстро. Используйте давящую повязку, накладывая стерильный материал, пока помощники ищут жгут.



Важно! Жгут следует накладывать на 5–7 см выше раны на одежду или мягкую прокладку, чтобы избежать повреждения кожи. Под жгут нужно положить листок бумаги, указав на нем время наложения.

Венозное и капиллярное кровотечение. Характеризуется темно-вишневой кровью, которая либо сочится, либо струится не так интенсивно. В этом случае достаточно наложить умеренно давящую повязку и регулярно проверять состояние пострадавшего.

Если в ране застрял осколок стекла, кусок металла, дерева или другой посторонний предмет, двигать его и вытаскивать строго запрещено, предупреждает медик. Вы можете сделать только хуже. Вместо этого наложите давящую повязку, стараясь при этом не задеть посторонний предмет.

Другие травмы

Кроме того, часто в ДТП люди получают разные "механические" повреждения: вывихи и переломы. Романченко призывает ни в коем случае не пытаться ничего вправить: это могут делать только обученные травматологи. Активно перемещать таких пострадавших тоже не нужно: лучше наложить холодный компресс и дождаться медиков.

Фельдшер еще раз подчеркивает: сосредоточиться стоит на остановке дыхания и кровотечениях – главных жизнеугрожающих состояниях при ДТП. По его словам, такая помощь реально спасает жизни.

«Я это из своей более чем 20-летней практики знаю наверняка. Ладно еще, если ДТП произошло в городе – там медики очень быстро приезжают. Но если это отдаленная трасса, скорая не всегда окажется там быстро. За эти 5, 7 или 10 минут человек запросто может умереть от кровопотери. Так что банальная остановка кровотечения – это спасенная жизнь», – настаивает Романченко.В Госавтоинспекции Алтайского края также подчеркивают: готовность участников дорожного движения вовремя среагировать и не растеряться, оказать необходимую помощь, не навредив при этом, – возможность спасти жизнь.

Кстати, с этого года в регионе регулярно проводят обучение всех желающих навыкам оказания первой помощи в рамках проекта "Готов к санитарной обороне". Эти знания помогут вам избежать ошибок и не растеряться в экстренной ситуации, а сразу приступить к делу.

