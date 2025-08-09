Алкорецидив в Алтайском крае: как водители теряют свои автомобили за пьяную езду

Некоторые, чтобы избежать конфискации, спешно пытаются продать авто. Теперь это не получится

09 августа 2025, 08:00, ИА Амител

С начала года в Алтайском крае сотрудники Госавтоинспекции задержали в состоянии опьянения 4401 водителя. Крупные штрафы и лишение водительских прав таких нарушителей не останавливают. Между тем закон позволяет наказывать за алкорецидив еще и изъятием автомобиля. И эта мера воздействия применяется в регионе все чаще. Кроме того, таких водителей приговаривают к реальному лишению свободы. Подробнее – в материале amic.ru.

Как у пьяных водителей конфискуют авто?

Если водителя в состоянии опьянения сотрудники Госавтоинспекции остановят впервые, на него составят административный протокол (ст. 12.8 КоАП). Суд лишит нарушителя права управления на срок от полутора до двух лет и вынесет штраф – 45 тысяч рублей. Тем, кто попался за нарушение "сухого закона" второй раз в период лишения права управления или после его окончания и уплаты административного штрафа в течение года или отказался от медосвидетельствования, грозит уже уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ. И тут все гораздо строже, отмечают в Госавтоинспекции Алтайского края.

По первой части этой статьи суд может вынести штраф до 300 тысяч рублей, тюремное заключение или принудительные работы на срок до двух лет, обязательные работы до 480 часов. Помимо этого, как дополнительное наказание предусмотрена конфискация автомобиля.

«Когда суд выносит решение о конфискации транспортного средства, оно направляется к нам. Пристав возбуждает исполнительное производство, направляет постановление осужденному владельцу авто и устанавливает местонахождение автомобиля. Далее происходит арест и изъятие машины, которая затем поступает в доход государства. За шесть месяцев 2025 года таких машин мы изъяли уже 220, 16 из них мы отправили на СВО», – рассказывают в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

В числе тех, кто лишился своего автомобиля за пьяную езду в 2025 году, оказалась 37-летняя жительница Заринска. В июне у нее изъяли автомобиль отечественного производства после того, как она села за руль в состоянии алкогольного опьянения, несмотря на то, что уже была лишена прав. Женщину признали виновной в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ.

Еще один случай произошел в апреле с жителем Новоалтайска. Мужчина сел за руль в нетрезвом виде, несмотря на предыдущие административные наказания. Суд признал его виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и приговорил к 260 часам обязательных работ, лишению прав на два года и конфискации автомобиля. Судебные приставы изъяли иномарку и передали в распоряжение Минобороны РФ.

Для алкорецидивистов реальное лишение свободы

Еще более жесткие санкции применяются по второй части статьи 264.1 УК РФ. Она касается водителей, уже судимых за пьяную езду и лишенных за это прав, но снова нарушивших закон, сев за руль в состоянии опьянения. Штрафы достигают полумиллиона. Также нарушителям конфискация транспортного средства, ограничение, лишение свободы или принудительные работы до трех лет. Но сотрудники прокуратуры добиваются, чтобы такие злостные нарушители получили именно реальные сроки заключения, отмечает начальник уголовно-судебного управления прокуратуры Алтайского края Татьяна Бардина.

«За шесть месяцев 2025 года по второй части статьи 264.1 в Алтайском крае были осуждены 74 человека. У всех изъяли автомобили. Кроме того, 60 из них получили реальное лишение свободы – все они пошли в колонии», – рассказывает Татьяна Бардина.Отметим, что конфискация автомобиля возможна только в том случае, если транспортное средство принадлежит самому нарушителю или находится в совместной собственности с супругом либо иным лицом. Если автомобиль является служебным, арендованным через каршеринг или взят на время у друзей или родителей, его изъять нельзя.

Если машина приобретена в кредит, конфискация все равно состоится, но обязательства перед банком сохраняются. Некоторые водители, чтобы избежать конфискации, спешно перепродавали движимое имущество. Татьяна Бардина подчеркивает: теперь этой лазейки нет.

«Были случаи, когда собственники продавали авто, пока шел суд. Если до окончания судебного разбирательства эксперты успели сделать оценку ТС, владельцу нужно было возмещать стоимость в бюджет. Если не успели – материальная ответственность не наступала. Теперь продать машину до завершения судебных тяжб не получится. Если за рулем сотрудникам ГАИ попадается водитель с подозрением на алкогольное опьянение, автомобиль сразу отправляют на штрафстоянку», – рассказывает Татьяна Бардина.

Есть и случаи, когда водители переоформляют авто на супругов, но и эти шаги не принесут результатов – ТС тоже конфискуют.

«Мы проверяем, когда эта совместная собственность возникла, когда был заключен договор купли-продажи, и если это кредит, из каких средств его оплачивали. Единственный способ избежать конфискации – не пить за рулем», – подчеркивает Татьяна Бардина.