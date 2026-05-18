Инфекционист предупредила об опасности заражения хантавирусом при уборке дач и гаражей
Врач советует работать в респираторе и перчатках, не подметать сухим веником, а также отказаться от еды и курения во время уборки
18 мая 2026, 12:37, ИА Амител
Во время уборки дач, гаражей и других мест, где могут обитать грызуны, россиянам стоит соблюдать строгие меры предосторожности, чтобы не заразиться хантавирусом. Об этом ТАСС рассказала врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.
«При уборке помещений — сарая, гаража, погреба, дачного домика, где обитают грызуны, работайте только в респираторе, резиновых перчатках с использованием дезинфицирующих средств. Ни в коем случае нельзя подметать сухим веником, это поднимает в воздух зараженную пыль. Во время уборки запрещено есть, курить», — сказала собеседница агентства.
Как происходит заражение
Заражение человека возможно при вдыхании пыли с высохшими выделениями грызунов (фекалии, моча, слюна), при прикосновении к грызунам или их выделениям, а также при употреблении загрязненных продуктов.
Почему важна профилактика
Вакцины против хантавируса не существует, специфических лекарств тоже нет — только симптоматическое лечение. Поэтому профилактика остается единственным надежным способом защиты.
Основные меры профилактики
«Храните продукты в закрытой таре, недоступной для грызунов. Употребляйте только кипяченую или бутилированную воду — открытые водоемы могут быть загрязнены выделениями грызунов. Своевременно вывозите мусор и пищевые отходы, проводите дератизацию», — заключила инфекционист.
12:41:32 18-05-2026
Чо опять за фигня?
12:48:29 18-05-2026
Гость (12:41:32 18-05-2026) Чо опять за фигня?... Опять гигантский шухер. Бабла под эту тему кое-кто свистнет многа-многа...
13:00:01 18-05-2026
И как же живут в деревнях и частных домах...
14:24:57 18-05-2026
скоро выборы.
и поэтому, то коммунисты смошеничали, то хантавирус выползает из гаражей, дач и мусора.
16:36:38 18-05-2026
три года назад, например и в помине про этот виус не слыхивали. а тут прям раз и настиг. что, мыши заразные мигрировали разом или как?