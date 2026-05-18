Инфекционист предупредила об опасности заражения хантавирусом при уборке дач и гаражей

Врач советует работать в респираторе и перчатках, не подметать сухим веником, а также отказаться от еды и курения во время уборки

18 мая 2026, 12:37, ИА Амител

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Во время уборки дач, гаражей и других мест, где могут обитать грызуны, россиянам стоит соблюдать строгие меры предосторожности, чтобы не заразиться хантавирусом. Об этом ТАСС рассказала врач-инфекционист, сотрудник Института медицины и медицинских технологий Новосибирского госуниверситета Юлия Ермолаева.

«При уборке помещений — сарая, гаража, погреба, дачного домика, где обитают грызуны, работайте только в респираторе, резиновых перчатках с использованием дезинфицирующих средств. Ни в коем случае нельзя подметать сухим веником, это поднимает в воздух зараженную пыль. Во время уборки запрещено есть, курить», — сказала собеседница агентства.

Как происходит заражение

Заражение человека возможно при вдыхании пыли с высохшими выделениями грызунов (фекалии, моча, слюна), при прикосновении к грызунам или их выделениям, а также при употреблении загрязненных продуктов.

Почему важна профилактика

Вакцины против хантавируса не существует, специфических лекарств тоже нет — только симптоматическое лечение. Поэтому профилактика остается единственным надежным способом защиты.

Основные меры профилактики