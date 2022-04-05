Два аварийных дома сносят в Октябрьском районе Барнаула

В Октябрьском районе Барнаула приступили к сносу двух аварийных домов, расположенных по адресам пр. Ленина, 183 и ул. Карла Маркса, 66. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Дом на пр. Ленина признали аварийным ещё в 2016 году, а окончательно расселили его в начале текущего года. Здание по ул. Карла Маркса получило статус аварийного в 2012 году и расселено в 2020-м.

Закончить работы по сносу объектов планируется в июне текущего года.

5 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, по которому российские регионы смогут не сокращать темпы расселения аварийного жилья.