Инвалиды, дети‑инвалиды и их семьи могут получить компенсацию, но есть важные условия

03 августа 2026, 13:27, ИА Амител

Дорога. Автомобили. ОСАГО / Фото: amic.ru

Отдельные категории граждан могут получить федеральную льготу — компенсацию в размере 50% от стоимости полиса ОСАГО. В ряде регионов действуют дополнительные меры поддержки: например, в Москве инвалиды вправе рассчитывать на дополнительную компенсацию из городского бюджета, пишет RT.

Как пояснила RT руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, право на выплату имеют инвалиды любой группы, дети‑инвалиды и их законные представители (опекуны, попечители), а также родители или усыновители детей с инвалидностью.

Важное условие: в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (ИПРА) должна быть запись о том, что человеку необходим автомобиль по медицинским показаниям. Сама по себе инвалидность без такой формулировки права на компенсацию не дает.

Выплату может получить тот, кто лично оплатил полис и указан в договоре как страхователь (владелец). Если полис оформлял представитель, он тоже вправе претендовать на компенсацию — при условии, что вписан в полис как водитель.

«Есть и другие ограничения. Так, компенсация предоставляется только на один автомобиль в течение календарного года, она не распространяется на иные виды моторного страхования (например, на каско). Кроме того, в полисе ОСАГО может быть указано не более трех водителей: сам инвалид (или его представитель) и еще максимум два человека. При этом полисы с неограниченным числом водителей ("мультидрайв") под льготу не подпадают, а еще полис должен действовать на момент обращения в страховую компанию», — говорится в публикации.

Получить компенсацию можно двумя способами. Если при оформлении полиса указан СНИЛС, а в государственных базах (Федеральный реестр инвалидов, ЕГИССО) есть все нужные сведения (об инвалидности, записи в ИПРА и привязанном банковском счете), выплата придет автоматически — в беззаявительном порядке. Обычно деньги поступают на ту же карту, куда зачисляется пенсия.

Если каких‑то данных в системах не хватает (например, не переданы сведения из страховой, нет реквизитов счета или запись в ИПРА появилась недавно), нужно подать заявление. Это можно сделать через портал "Госуслуги", лично в клиентской службе СФР или в МФЦ.

Условия региональных выплат стоит уточнять отдельно — в местном отделении СФР, МФЦ или на региональном портале госуслуг.